Starmer ve Trump'tan Chequers'ta Kritik Mesaj: "Gazze'deki durum tolere edilemez"

Starmer ve Trump Chequers'ta Ortak Basın Toplantısı Düzenledi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ABD Başkanı Donald Trump, Aylesbury'deki Başbakanlık çalışma ofisi Chequers'ta gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Gazze için "barış ve yol haritası" vurgusu

Starmer, toplantıda Gazze ile ilgili olarak, "Gazze'deki durum tolere edilemez olduğundan, barış ve bir yol haritasına ihtiyaç olduğu konusunda kesinlikle hemfikiriz" ifadelerini kullandı ve ekledi: "Bu, üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığımız barış planının bir parçası."

Starmer, Gazze'ye ilişkin açıklamasında şu ifadeleri de paylaştı: "Orta Doğu'daki insani felaketi sona erdirmek, yardımları ulaştırmak, rehineleri serbest bırakmak ve nihayetinde İsrail’i ve bölgeyi İsrailliler ile Filistinlilere barış ve güvenlik sağlayabilecek kapsamlı bir plana geri döndürmek için birlikte çalışıyoruz."

Güvenlik, savunma ve teknoloji işbirliği

Starmer, iki ülkenin bugün ilan ettikleri teknoloji ortaklığının ötesinde güvenliğin ikili ilişkilerin temel taşı olmaya devam ettiğini belirtti. ABD ile savunmada da barışta da "birleşmiş" durumda olduklarını söyledi ve "Bugün, savunmamızı nasıl güçlendirebileceğimizi, Ukrayna’ya daha fazla nasıl destek sağlayabileceğimizi ve Putin’i kalıcı bir barış anlaşmasına ikna etmek için baskıyı kararlı biçimde nasıl artırabileceğimizi görüştük." dedi.

Ukrayna ve Putin'e baskı çağrısı

Ukrayna'daki ölümleri sona erdirmek için birlikte hareket ettiklerini aktaran Starmer, son günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "işgalin başından bu yana en büyük saldırısını gerçekleştirerek ve NATO hava sahasını ihlal ederek 'gerçek yüzünü' gösterdiğini" söyledi. Starmer, "Başkan (Trump), Putin'e baskı yaptı, bu baskıyı sürdürmeliyiz" ifadelerini kullandı ve Kiev'de yaşanan hedef alınmış mekanlara dikkat çekti.

Düzensiz göç ve Fransa anlaşması

Düzensiz göç sorusuna Starmer, bunun Avrupa genelinde bir sorun olduğunu söyleyerek yanıt verdi: "Bu, Avrupa genelinde bir problem. Bu sorunla baş etmek için insan kaçakçılığını ve bunu yapanları yok etmemiz gerek." Starmer, son 14 ayda 35 binden fazla düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini ve Fransa ile yapılan anlaşma kapsamında bugün ilk düzensiz göçmenin Fransa'ya sınır dışı edildiğini belirtti.

Filistin devletinin tanınması gündemde

Toplantının soru-cevap bölümünde "Filistin devletinin tanınması gerçekte neyi sağlayacak? Bu, kendi partinizdeki insanları yatıştırmak için yapılan bir jest politikası değil mi?" sorusu üzerine Starmer, Trump ile bu meseleyi ele aldıklarını ve ekiplerin "(Filistin devletinin) tanınması konusunun ele alınması gerektiği konusunda da birlikte çalışıyor" olduğunu söyledi. Starmer, bunun "umarız bizi şu anda içinde bulunduğumuz korkunç durumdan... güvenli ve emniyetli bir İsrail ile yaşayabilir bir Filistin devleti sonucuna ulaştıracak genel paketin bir parçası" olacağını ifade etti.

Charlie Kirk ve ifade özgürlüğü

Starmer, ABD'de Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesine değinerek, bunun "konuşma özgürlüğüne ve demokrasiye inanan herkes için şok edici" olduğunu ve "dünyaya şok dalgaları yollayan bir olay" olduğunu kaydetti.