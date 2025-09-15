STK'lerden AB'ye Çağrı: İsraillilerle Ticari ve Finansal İşbirliğini Durdurun

STK'lerden AB'ye çağrı: İsraillilerle işbirliği sonlandırılsın

STK'lerin talebi ve kampanyanın kapsamı

Uluslararası sivil toplum kuruluşları, Avrupa Birliğine yönelik ortak bir çağrıyla, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle yürütülen tüm ticari ve finansal işbirliklerinin sonlandırılmasını istedi. Fransız basınında yer alan haberlere göre kampanyaya Filistin için Fransız STK’leri Platformu, Fransız İnsan Hakları Birliği (LDH), Uluslararası Af Örgütü ve uluslararası yardım kuruluşu Oxfam dahil birçok kuruluş katıldı.

Kampanya çerçevesinde, AB ülkelerinden, işgal altındaki Filistin topraklarındaki 'yasa dışı yerleşim' faaliyetlerine kredi sağlayan finans kuruluşlarının faaliyetlerinin yasaklanması talep edildi. STK'ler bu adımı, yasa dışı yerleşimlerin desteklenmesinin durdurulması için öncelikli bir adım olarak görüyor.

Oxfam raporu ve şirketlerin rolü

Oxfam tarafından hazırlanan ve 'Yasa dışı koloniler ile ticaret: Yabancı devletler ve şirketler İsrail'in yasa dışı yerleşim politikasını uygulamasına nasıl olanak sağlıyor?' başlıklı raporda, İsrail'in yerleşim politikalarının Batı Şeria’yı parçaladığı, Filistin ekonomisini zayıflattığı ve yaygın yoksulluğa yol açtığı vurgulandı.

Raporda, bazı Avrupalı şirketlerin ürünlerinin, İsraillilerin Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da gasbettiği Filistin topraklarında satışına izin vererek bu hukuksuz faaliyetlere dolaylı dahil oldukları belirtildi. Öne çıkan şirketler arasında Carrefour, inşaat ve tarım ekipmanları üreticisi JCB, İspanyol seyahat şirketi eDreams-Opodo, Alman turizm şirketi TUI, çok uluslu Alman teknoloji şirketi Siemens ve Danimarka merkezli nakliye şirketi Maersk yer aldı.

E1 Projesi ve bölgedeki etkisi

Haberde ayrıca, İsrail'in daha önce uluslararası tepkiler nedeniyle askıya aldığı ancak ağustosta tekrar onay verdiği E1 Projesinin genişletme hedefi hatırlatıldı. Proje, tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı)'nın Batı Şeria kısmında kalan Azeriye mahallesi yakınındaki Ma'ale Adumim yerleşimini Batı Kudüs'e bağlamayı amaçlıyor.

Kampanya metnine göre, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve otel inşa etmek için 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmiş durumda. E1 Projesi ile Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarının bağlantısının kesilmesi ve bu bölgelerin izole edilmesi hedefleniyor.

STK'ler, AB ve üye ülkeleri, bu tür projelere finansman ve ticari destek sağlayan aktörlere karşı derhal yaptırım ve yasaklama uygulamaya çağırıyor.