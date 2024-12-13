Stratcom Summit 24'te Yapay Zeka için Küresel İşbirliği vurgusu

Stratcom Summit 24: Yapay Zeka ile Küresel İşbirliği ve Yasal Düzenlemeler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (Stratcom Summit 24), "İletişimde Yapay Zeka: Eğilimler, Tuzaklar ve Dönüşüm" temasıyla düzenlendi. Zirvenin en dikkat çekici oturumu, "Uluslararası Stratejik İletişimde Yapay Zeka: Küresel İş Birlikleri ve Yasal Düzenlemeler" başlığı altında yapıldı.

Önemli Konuşmacılar ve Katılımlar

Oturumun moderatörlüğünü Prof. Dr. Deanna Sellnow üstlenirken, Hankuk Yabancı Diller Üniversitesi'nden Prof. Dr. Giwoong Jung, Louisville Üniversitesi'nden Prof. Dr. Karen Freberg, Forward Thinking direktörü Oliver Mc Ternan, siyasi analist ve iletişim stratejisti Jurgen Klaus ile Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu da panelde yer aldı.

Yapay Zeka Risklerinin Yönetimi

Prof. Dr. Jung, yapay zekada risklerin hafifletilmesi amacıyla uluslararası standartların oluşturulması ve rehberlerin hazırlanması gerektiğini belirtti. "Yapay zeka süper zeka olarak nitelendirilmeli ve bu alanda yasal düzenlemeler için küresel işbirliği önemlidir," dedi. Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda, yapay zeka alanında işbirliği yapmasının gerekliliğine de vurgu yaptı.

Proaktif Yaklaşımlar ve Eğitim

Prof. Dr. Freberg, yapay zekanın beraberinde getirdiği zorlukları ve bu konuda pek çok tarafın bir araya getirilmesinin önemini ifade etti. Freberg, "Yapay zekayı yarattık ve niyetlere bakarak bazı zorlukları ortadan kaldırabiliriz," diyerek, işbirliği ve eğitimin kritik rol oynadığını vurguladı.

Yasal Düzenlemelerde Şeffaflık

Oliver Mc Ternan, doğru bilgi ile kanunlar oluşturulması gerektiğine dikkat çekerek, "Yapay zeka insanların haklarını korumalı ve bilgiye erişim hakları göz önünde bulundurulmalıdır," şeklinde konuştu. Ayrıca, yasal düzenlemelerin etkinliği için doğru mekanizmaların oluşturulması gerektiğini belirtti.

Etik ve İnsan Hakları Vurgusu

Jurgen Klaus, yapay zekanın insan haklarına odaklanması gerektiğini ifade ederek, "Yapay zekayı ne kadar öğretirseniz o kadar geliştirirsiniz," dedi. Yapay zeka ile ilgili düzenlemelerin uygulanabilirliğinin de önemine vurgu yaptı.

Uluslararası İşbirliğine Gerek Var

Zafer Küçükşabanoğlu ise yapay zekanın insanlık tarihindeki en büyük gelişmelerden biri olduğunu belirterek, bu alanda uluslararası işbirliğinin gerekliliğine dikkat çekti. Küçükşabanoğlu, yapay zekanın neden olabileceği krizlere karşı farkındalık çalışmalarının önemine de değindi.

Sonuç olarak, Stratcom Summit 24, yapay zeka ile ilgili uluslararası işbirlikleri ve yasal düzenlemeler için önemli bir platform sundu. Yapay zeka alanında etik, hesap verebilirlik ve şeffaflık konuları, geleceğin şekillendirilmesinde kritik rol oynamaktadır.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "İletişimde Yapay Zeka: Eğilimler, Tuzaklar ve Dönüşüm" temasıyla bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde (Stratcom Summit'24) "Uluslararası Stratejik İletişimde yapay zeka: Küresel İş Birlikleri ve Yasal Düzenlemeler" oturumu düzenlendi. Prof. Dr. Deanna Sellnow'un (solda) moderatörlüğünü üstlendiği oturumda Hankuk Yabancı Diller Üniversitesi'nden Prof. Dr. Giwoong Jung (sol 2), Louisville Üniversitesi'nden Prof. Dr. Karen Freberg (sol 3), Forward Thinking direktörü Oliver Mc Ternan (sağ 3), siyasi analist ve iletişim stratejisti Jurgen Klaus (sağ 2) ve Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu (sağda) katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "İletişimde Yapay Zeka: Eğilimler, Tuzaklar ve Dönüşüm" temasıyla bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde (Stratcom Summit'24) "Uluslararası Stratejik İletişimde yapay zeka: Küresel İş Birlikleri ve Yasal Düzenlemeler" oturumu düzenlendi. Prof. Dr. Deanna Sellnow'un (solda) moderatörlüğünü üstlendiği oturumda Hankuk Yabancı Diller Üniversitesi'nden Prof. Dr. Giwoong Jung (sol 2), Louisville Üniversitesi'nden Prof. Dr. Karen Freberg (sol 3), Forward Thinking direktörü Oliver Mc Ternan (sağ 3), siyasi analist ve iletişim stratejisti Jurgen Klaus (sağ 2) ve Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu (sağda) katıldı.