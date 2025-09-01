Suat Özçağdaş: Bazı Okullarda Yüksek Kayıt Parası İddiası

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında yeni eğitim öğretim yılına ilişkin eleştirilerde bulundu.

Okul hazırlıkları ve kayıt ücretleri

Özçağdaş, öğrenciler okula başlamadan okulların temizlenmediğini ve okullara güvenlik görevlisi atanmasına ilişkin bir çalışma yapılmadığını savundu. Ayrıca, "bazı okullarda yüksek tutarda kayıt parası istendiğini" anlattı.

Özçağdaş, Her okula öğrenci başına 1500 lira gönderilmesine yönelik çağrıda bulunduklarını belirterek, bunun gerçekleştirilmesi durumunda okullardaki temizlik, güvenlik ve yenileme masraflarının karşılanabileceğini söyledi.

"Kayıt ücreti alınmamalı ama bakanlık bu sorunu çözmediği sürece okul aile birliklerinin ve yönetimlerinin de eli kolu bağlı halde."

Mesleki okullar ve proje okulları eleştirisi

Özçağdaş, mesleki ve teknik ortaokulların açılmasını eleştirerek bu karardan dönülmesi gerektiğini öne sürdü. Proje okulları ve öğretmenlerin sorunlarına da değinen Özçağdaş, proje okullarındaki öğretmenlerin atamalarının "yanlış zamanda" yapıldığını savundu.