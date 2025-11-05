Subaşı, 29 Ekim Şiir ve Resim Yarışması'nda Dereceye Girenleri Ödüllendirdi

Ödüller ve buluşma detayları

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen şiir ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Başkan Subaşı, yarışmada dereceye giren öğrencileri, öğretmenlerini ve aile üyelerini ağırlayarak onlarla sohbet etti ve düşüncelerini aldı. Etkinlik kapsamında öğrencilerin yarışma hakkındaki duygu ve düşüncelerini dinleyen Subaşı, eğitime ve gençlere yönelik projelerde yer almaya özen gösterdiklerini belirtti.

’’Yüreklerindeki Cumhuriyet coşkusunu şiirlerine ve resimlerine el emeğiyle yansıtan çocuklarımızı belediyemizde ağırlayarak ödüllerini takdim ettik. Cumhuriyetimizin ışığını sanatlarıyla büyüten tüm çocuklarımıza yürekten teşekkür ediyor, gözlerindeki o heyecanı ve Cumhuriyet sevgisini daima korumalarını diliyorum" dedi.

Öğrenciler ve aileleri, Başkan Subaşı'nın katkıları ile misafirperverliği için memnuniyetlerini bildirerek teşekkür etti. Ziyaret, Başkan Subaşı ile öğrenci ve ailelerin hatıra fotoğrafları çektirmesiyle son buldu.

