Subaşı, 29 Ekim Şiir ve Resim Yarışması'nda Dereceye Girenleri Ödüllendirdi

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 29 Ekim etkinlikleri kapsamında şiir ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 12:43
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 12:43
Subaşı, 29 Ekim Şiir ve Resim Yarışması'nda Dereceye Girenleri Ödüllendirdi

Subaşı, 29 Ekim Şiir ve Resim Yarışması'nda Dereceye Girenleri Ödüllendirdi

Ödüller ve buluşma detayları

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen şiir ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Başkan Subaşı, yarışmada dereceye giren öğrencileri, öğretmenlerini ve aile üyelerini ağırlayarak onlarla sohbet etti ve düşüncelerini aldı. Etkinlik kapsamında öğrencilerin yarışma hakkındaki duygu ve düşüncelerini dinleyen Subaşı, eğitime ve gençlere yönelik projelerde yer almaya özen gösterdiklerini belirtti.

’’Yüreklerindeki Cumhuriyet coşkusunu şiirlerine ve resimlerine el emeğiyle yansıtan çocuklarımızı belediyemizde ağırlayarak ödüllerini takdim ettik. Cumhuriyetimizin ışığını sanatlarıyla büyüten tüm çocuklarımıza yürekten teşekkür ediyor, gözlerindeki o heyecanı ve Cumhuriyet sevgisini daima korumalarını diliyorum" dedi.

Öğrenciler ve aileleri, Başkan Subaşı'nın katkıları ile misafirperverliği için memnuniyetlerini bildirerek teşekkür etti. Ziyaret, Başkan Subaşı ile öğrenci ve ailelerin hatıra fotoğrafları çektirmesiyle son buldu.

BAŞKAN SUBAŞI, ŞİİR VE RESİM YARIŞMASINDA DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİNİ VERDİ

BAŞKAN SUBAŞI, ŞİİR VE RESİM YARIŞMASINDA DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİNİ VERDİ

BAŞKAN SUBAŞI, ŞİİR VE RESİM YARIŞMASINDA DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİNİ VERDİ

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Meryem Gemicioğlu'na Kamera Arkası'ndan Büyük Ödül
2
Adıyaman'da Kafa Kafaya Çarpışma: Polis Memuru Cengiz Askar Hayatını Kaybetti
3
Bursa'da Eşini 45 Yerinden Bıçaklayan Koca Tutuklandı
4
Bafra’da OSB’leri Birleştirecek Kızılırmak Köprüsü Hızla Yükseliyor
5
Selim İmamoğlu’nun Emniyet İfadesi Ortaya Çıktı: TECTUM ve 637.106 Euro İddiası
6
Sülüklü Göl’de Kamış Yangını: Gölbaşı’nda Hızlı Müdahale
7
İnceburun Feneri: Türkiye’nin En Kuzeyi Ziyaretçilerini Bekliyor

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş