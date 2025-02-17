Şubat Ayı SED Ödemeleri Hesaplara Yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması amacıyla şubat ayına yönelik toplam 1 milyar 208 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin hesaplara yatırıldığını bildirdi.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ifade etti. Çocukların farklı ihtiyaçlarına yönelik hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirten Göktaş, bu doğrultuda SED ile çocukların ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklendiklerini aktardı.

Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını vurguladı. Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla büyümeleri için çaba gösterdiklerini belirtti.

Bakan Göktaş, şöyle devam etti: "Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 7 bin 94 liraya yükseldi. Şubat ayına ait toplam 1 milyar 208 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık."

SED ile aileler ve çocuklar için psikososyal destek hizmeti sağlanarak çocuklara yönelik sportif, kültürel, akademik ve sosyal etkinliklerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.