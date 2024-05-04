Sudan Cumhurbaşkanı’nın oğlu son yolculuğuna Ankara’dan uğurlandı

Yaklaşık 2 ay önce Ankara’da trafik kazası geçiren ve bir süredir hastanede tedavi görmekte olan Sudan liderinin oğlu Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman, dün (3 Mayıs) hayatını kaybetti. Rahman’ın cenaze töreni, Karşıyaka Camii’nde gerçekleştirildi.

Cenazeye, Sudan Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Burhan’ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ gibi siyasi isimler de katıldı.

Sudan liderinin oğlunun cenazesini ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Cenaze namazı sonrası ise Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman, Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi.