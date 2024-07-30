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Sudan'da Kadınlara Yönelik Cinsel Şiddet Raporu Yayınlandı

HRW, Sudan'daki çatışmalarda kadınlara yönelik cinsel şiddeti belgelerken uluslararası müdahale çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 15:48
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 15:48
Sudan'da Kadınlara Yönelik Cinsel Şiddet Raporu Yayınlandı

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Sudan Raporu

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Sudan’da devam eden çatışmalarda, başkent Hartum'da kadınlara ve kızlara yönelik cinsel şiddet olaylarını ele alan bir rapor yayımladı. "Hartum Kadınlar için Artık Güvenli Değil: Sudan'ın Başkentinde Kadınlara ve Kızlara Yönelik Cinsel Şiddet" başlıklı bu 89 sayfalık rapor, 15 Nisan 2023'ten beri savaşan ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) mensuplarını tecavüz ve cinsel saldırı eylemleriyle suçladı.

Raporun Detayları

HRW Afrika Müdür Yardımcısı Laetitia Bader, raporda, "HDK mensupları Hartum'da sayısız kadına ve kıza tecavüz etti, bazılarını zorla evlendirdi." dedi. Raporda, Nisan 2023 ile Şubat 2024 arasında 262 cinsel şiddet vakasının kaydedildiği ve bu vakaların çoğunun HDK'nın kontrol ettiği bölgelerde gerçekleştiği vurgulandı.

Raporda, 9 yaşındaki kız çocuklarından 60 yaşındaki kadınlara kadar birçok bireyin cinsel şiddete maruz kaldığı belirtildi. Ayrıca, HRW tarafından görüştürülen sağlık çalışanlarının en az dört kadının saldırılar sonucu yaşamını yitirdiğine dair bilgi verdikleri kaydedildi.

Uluslararası Müdahale İhtiyacı

Rapor, Sudan Silahlı Kuvvetleri’ne atfedilen cinsel şiddet vakalarının daha az olduğu, ancak 2024 başlarında Umdurman bölgesinin kontrolünü ele geçirmeleriyle birlikte vakalarda bir artış görüldüğü bilgisini sundu. HRW, Afrika Birliği ve Birleşmiş Milletler(BM)'ye Sudan'daki sivilleri korumak ve cinsiyete dayalı şiddeti önlemek amacıyla yeni bir misyon kurmaları çağrısında bulundu.

Sudan'daki İç Savaşın Etkileri

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir yönetiminin devrilmesinin ardından, ordu ve HDK arasındaki çatışmalar bir yıl boyunca sürmüş olup, bu süreçte milyonlarca kişi yerinden edilmiştir. BM'nin verilerine göre, Sudan'daki çatışmalar sonucunda 18 bin 800'den fazla insan hayatını kaybetmiş, yaklaşık 10 milyon insan yerinden edilmiştir. Ayrıca, 25 milyondan fazla kişinin insani yardıma muhtaç durumda olduğu bildirilmektedir.

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