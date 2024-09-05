Sudan'da Kolera Salgını: Ölü Sayısı 156'ya Ulaştı

Sudan'da Kolera Salgını Can Almaya Devam Ediyor

Sudan'daki kolera salgınında yaşamını yitirenlerin sayısının 156'ya çıktığı bildirildi. Sudan Sağlık Bakanlığı, ülkedeki durumu değerlendiren bir açıklama yaparak, toplam vaka sayısının 4,419'a ulaştığını ifade etti.

Salginın Nedenleri ve Etkileri

Salgın, haziran ayından bu yana etkili olan aşırı yağışlar ve seller nedeniyle yayılmakta. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos tarihinde kolerayı resmi olarak salgın ilan etti. Bu süreçte, sağlık alt yapısının büyük sorunlar yaşadığı belirtiliyor.

Sağlık Sistemi Tıkanmış durumda

Devam eden savaş nedeniyle Sudan'da sağlık sistemi etkin bir şekilde işlemediğinden, salgın hastalıkların yayılması halkın yaşam koşullarını daha da zorlaştırıyor. Sağlık Bakanlığı acil olarak daha fazla sağlık merkezine ihtiyaç olduğunu vurguladı.