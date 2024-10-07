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Sudan'da Kolera Salgını: Ölü Sayısı 626'ya Yükseldi

Sudan'daki kolera salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 626'ya ulaştı. Kolera vakalarının sayısı ise 21 bin 288.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 21:17
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 21:17
Sudan'da Kolera Salgını: Ölü Sayısı 626'ya Yükseldi

Sudan’da Kolera Salgını Felakete Yol Açtı

Son günlerde Sudan'da meydana gelen kolera salgını, ölü sayısını artırmaya devam ediyor. Resmi açıklamalara göre, hayatını kaybedenlerin sayısı 626'ya yükseldi.

Toplam Vaka Sayısı 21 Bin 288

Sudan Sağlık Bakanlığı, ülkede kaydedilen toplam kolera vaka sayısının 21 bin 288 olduğunu bildirdi. Birçok bölge, haziran ayından bu yana etkili olan yağışlar ve seller nedeniyle kolera virüsünün yayılmasıyla karşı karşıya.

Salgın İlan Edildi

Sudan'da yetkililer, 12 Ağustos'ta kolera salgınını resmi olarak ilan etti. Bu durum, ülkenin kırılgan sağlık sisteminin üzerinde ek bir yük oluşturdu.

Uluslararası Destek

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yapılan açıklamada, 1 Ekim itibarıyla 3.4 milyon Sudanlı çocuğun potansiyel salgın hastalıklarına karşı risk altında olduğu ifade edildi. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 5 Ekim'de Sudan'a 1.4 milyon doz kolera aşısı gönderdiğini duyurdu.

Savaşın ve politik istikrarsızlığın etkilediği Sudan’da, sağlık sisteminin verimli çalışmaması, salgın hastalıkların yayılmasını zorlaştırıyor ve halkın yaşam koşullarını ağırlaştırıyor.

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