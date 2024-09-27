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Sudan’da Yardım Krizi: Acil Destek Çağrısı

Sudan, iç savaş ve salgınlarla mücadele ederken, uluslararası yardımın acilen gönderilmesine ihtiyaç duyuyor.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 11:11
Sudan’da Yardım Krizi: Acil Destek Çağrısı

Sudan, Acil Yardım Bekliyor

İç savaş, sel ve salgın hastalıklarla mücadele eden Sudan, uluslararası toplumdan acil destek talep ediyor. Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Darfur Acil Durum Koordinatörü Tuna Türkmen, ülkedeki krizin boyutlarına dikkat çekiyor.

Yardım Krizi

Tuna Türkmen, Sudan’daki insani yardım krizinin dünya genelindeki en büyük krizlerden birine dönüştüğünü belirterek şöyle ifade etti: "Sudan'da devam eden insani yardım krizi, büyük bir felakete dönüşmüş durumda." Türkmen, uluslararası yardım kuruluşları ve Birleşmiş Milletler gibi yapıların, bölgeye çok büyük miktarda yardım göndermeleri gerektiğini vurguladı.

Neler Oluyor?

Sudan’da 2023 Nisan’ından beri devam eden çatışmalar, 11 milyondan fazla insanı yerinden etti. Çatışmalardan etkilenenlerin büyük kısmı, Hartum ve doğu bölgelerinde bulunuyor. Darfur bölgesi ise insani yardım ve gıda krizi açısından en derin sorunları yaşayan yerlerden birisi olarak öne çıkıyor.

Sel Felaketi ve Zorluklar

Tuna Türkmen, Darfur bölgesinde dehşet verici bir sel felaketi olduğunu ve bu durumun yardım çalışmalarını daha da zorlaştırdığını belirtti. Güvenlik sorunları ve bürokratik engeller, beklenen yardımların bölgeye ulaşmasını engelliyor.

Çocuklar Tehlikede

Sudan’daki çocuklar, yetersiz beslenme ve gıda krizi nedeniyle büyük bir risk altında. Türkmen, ülkedeki çocukların gıda yetersizliğinden severe etkilenmekte olduğunu ifade ederek, "Açlık ve ölüm riskiyle karşı karşıya olan binlerce çocuk var" dedi.

Türkiye’nin Destek Üssü

Tuna Türkmen, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen Nyala Sudan Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin değerine de dikkat çekti. 2014’ten bu yana faaliyet gösteren hastane, zorlu koşullara rağmen sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına destekleri için teşekkür eden Türkmen, MSF’nin de Türkiye ile işbirliği içinde çalışarak yardımları koordine etmeye devam ettiğinin altını çizdi.

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