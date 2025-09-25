Sudani: IKBY Petrolü Irak-Türkiye Boru Hattından İhraç Edilecek

Irak Başbakanı Sudani, IKBY sahalarından üretilen petrolün Irak Petrol Bakanlığı tarafından devralınıp Irak-Türkiye boru hattı üzerinden ihraç edileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 18:30
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 18:30
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) sahalardan üretilen petrolün Irak-Türkiye boru hattı üzerinden ihraç edileceğini duyurdu.

Açıklama ve kapsam

Sudani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tarihi bir anlaşmaya vardık; buna göre, Irak Petrol Bakanlığı, Irak Kürdistan Bölgesi'nde bulunan sahalardan üretilen ham petrolü devralacak ve Irak-Türkiye boru hattı üzerinden ihraç edecek." ifadelerini kullandı.

Başbakan Sudani, anlaşmanın Irak'taki servetin adil dağılımını, ihracat kanallarının çeşitlendirilmesini ve yatırımların teşvik edilmesini güvence altına alacağını belirtti ve "Bu, 18 yıldır beklediğimiz bir başarı." dedi.

IKBY Bakanlığı: Şirketlerle anlaşmalar imzalandı

IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı ise dün yaptığı açıklamada, petrol ihracatının başlaması için yerli ve yabancı şirketlerle anlaşma imzalandığını; petrol akışının en kısa sürede başlaması için Irak Petrol Bakanlığı'nın kararının beklendiğini bildirdi.

