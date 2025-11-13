Süleyman Soylu: 'Kin ve nefretinizde boğulun' — Gazetelere sert tepki

Süleyman Soylu, İstanbul Havalimanı fotoğrafının Kocaeli yangınıyla ilişkilendirilmesine tepki gösterdi: "Kin ve nefretinizde boğulun".

Yayın Tarihi: 13.11.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 13:52
İstanbul Havalimanı fotoğrafı Kocaeli yangınıyla ilişkilendirildi

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İstanbul Havalimanı’nın açılışında çekilen bir fotoğrafın Kocaeli’nde çıkan fabrika yangınıyla ilişkilendirildiğini söyleyerek iki gazeteye tepki gösterdi.

Soylu, yaptığı paylaşımda iddialara sert sözlerle karşılık verdi. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İtibar suikastlarınızla, iftiralarınızla, adi yakıştırmalarınızla bizi ne bugün teslim alabildiniz ne de yarın alabileceksiniz. İşbirlikçisi olduğunuz hırsızların yolsuzluklarını, yetim hakkına uzanan kirli düzenlerini örtmek için tam zamanlı suç ortaklığı yapıyorsunuz. İstanbul Havalimanı’nın açılışında çekilen bir fotoğrafı, Kocaeli’nde yaşanan elim olayla ilişkilendirmek namussuzluğun da, haysiyetsizliğin de dik alasıdır. Üstelik ortada tüm çıplaklığıyla duran para kuleleri fotoğraflarını ve iddianamede bantlana bantlana saklanan skandalları, yolsuzlukları yok sayıp, bir programda çekilmiş kareye sarılmanız gerçeği değil, kendi kirli senaryonuzu yazdığınızı bir kez daha göstermektedir. Eğer o fotoğraflarda benimle ilgili en ufak bir bağ bulabilseydiniz, işbirlikçilerinizle birlikte beni Taksim Meydanı’nda sallandırırdınız. Bulamadınız. Çünkü yok. Çünkü müfterisiniz. Hangi güç odaklarıyla, hangi menfaat ilişkileriyle yol yürürseniz yürüyün iftiralarınızın ve suikastlarınızın hesabını ne bu dünyada ne de öteki dünyada verebileceksiniz. Siz, bugün olduğu gibi yarın da müfteri gazeteler ve müfteri gazeteciler olarak anılacaksınız. Size yakışan tek şey hırsızları aklamak ve yolsuzlukları perdelemektir. Kin ve nefretinizde boğulun."

