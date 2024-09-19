DOLAR
34,05 0,03%
EURO
37,99 -0,09%
ALTIN
2.824,88 -0,84%
BITCOIN
2.139.811 -4,26%

Sultanbeyli'de Battalgazi Mahallesi İtfaiye İstasyonu Açıldı

Yeni açılan itfaiye istasyonu, Sultanbeyli ve çevresine acil müdahale hizmeti sunacak.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 14:22
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 14:22
Sultanbeyli'de Battalgazi Mahallesi İtfaiye İstasyonu Açıldı

Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi İtfaiye İstasyonu Açılışı

Sultanbeyli ve çevre illere hizmet vermek üzere Battalgazi Mahallesi'nde yeni bir itfaiye istasyonu hizmete girdi. Açılış töreni büyük bir katılımla gerçekleşti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Konuşması

Açılış programında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, itfaiyeciliğin birçok insanın çocukluk hayali olduğunu vurguladı ve bu alanda çalışanlara başarı diledi.

Yangın ve Afetlere Müdahale Önemi

İmamoğlu, itfaiyenin yangınlara ve afet durumlarına hızlı bir şekilde müdahale etmesinin önemine dikkat çekti. Açılışta, istasyonun Sultanbeyli ve çevre ilçelere katacağı değerleri anlattı.

Gaziler Günü’ne Özel Açılış

19 Eylül Gaziler Günü’ne özel olarak açılışını yaptıkları istasyonun kendileri için anlamı büyük olduğunu belirten İmamoğlu, "Gazilerimiz bizim için çok değerlidir. Vatanımız için, özgür yaşamlarımız için mücadele eden herkese saygı duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Halkı Bilinçlendirme Çağrısı

Açılışta İmamoğlu, vatandaşların yangın ve afet anlarında itfaiyeye yardımcı olmasını ve kurallara uymayanların ilgili mercilere şikayet edilmesi gerektiğini vurguladı.

Siyasi Mesajlar ve Umarım Birliktelik

Konuşmasında partililere, millete karşı sorumluluk vurgusu yapan İmamoğlu, sorunların çözümü için birlikte hareket edilmesi gerektiğini ifade etti. "Siyasi partiler, millete hizmet etmek için bir araçtır." dedi.

Kurdele Kesimi ve Tören Devamı

İmamoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre ve diğer belediye başkanları ile birlikte kurdeleyi keserek Battalgazi Mahallesi İtfaiye İstasyonu'nu halkın hizmetine sundu.

Sultanbeyli ve çevre ilçelere hizmet verecek Battalgazi Mahallesi İtfaiye İstasyonu düzenlenen...

Sultanbeyli ve çevre ilçelere hizmet verecek Battalgazi Mahallesi İtfaiye İstasyonu düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılış törenine katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuşma yaptı.

Sultanbeyli ve çevre ilçelere hizmet verecek Battalgazi Mahallesi İtfaiye İstasyonu düzenlenen...

Sultanbeyli ve çevre ilçelere hizmet verecek Battalgazi Mahallesi İtfaiye İstasyonu düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılış törenine katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuşma yaptı.

Sultanbeyli ve çevre ilçelere hizmet verecek Battalgazi Mahallesi İtfaiye İstasyonu düzenlenen...

Sultanbeyli ve çevre ilçelere hizmet verecek Battalgazi Mahallesi İtfaiye İstasyonu düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılış törenine katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuşma yaptı.

Sultanbeyli ve çevre ilçelere hizmet verecek Battalgazi Mahallesi İtfaiye İstasyonu düzenlenen...

Sultanbeyli ve çevre ilçelere hizmet verecek Battalgazi Mahallesi İtfaiye İstasyonu düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılış törenine katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuşma yaptı.

Sultanbeyli ve çevre ilçelere hizmet verecek Battalgazi Mahallesi İtfaiye İstasyonu düzenlenen...

Sultanbeyli ve çevre ilçelere hizmet verecek Battalgazi Mahallesi İtfaiye İstasyonu düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılış törenine katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

20 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları1 Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

Emekli reformu için tarih verildi! 15 güne kalmadan emekliye müjdeler pat pat gelecek

Metrekaresi 100 TL’ye tarla satışı Milli Emlak’ta! Su bile daha pahalıya gelecek

Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Büyük Fırsat: 50.000 TL Kredi Kampanyası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Devlet Bahçeli Anayasa Tasarısı Üzerine Açıklamalarda Bulundu
2
Çiğdem Karaaslan, Afyonkarahisar'da Türkiye'nin Geleceği Üzerine Konuştu
3
İsrail ve Hizbullah Arasında Şiddetli Çatışmalar Devam Ediyor
4
Özgür Özel, Adalet Politikaları Danışma Kurulu Toplantısına Başkanlık Etti
5
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Din Eğitimi Çalıştayı'nda Gelecek Eğitim Modeli Üzerine Vurgularda Bulundu
6
Çin, Lübnan'daki Saldırılardan Kaygılı
7
Tunus, Gazze'deki Savaş Suçlarına Son Verilmesi İçin Acil Çağrıda Bulundu

20 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları1 Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

2023 Model FIAT Doblo İcradan Satışa Çıkarıldı! Sıfırdan Farksız ve Uygun Fiyata Satışta

Metrekaresi 100 TL’ye tarla satışı Milli Emlak’ta! Su bile daha pahalıya gelecek

Aile Bakanlığı’ndan İhtiyaç Sahiplerine 4 Bin 180 TL Destek! Şartlar ve Başvuru Detayları

Hemen SMS geldi mi diye bakın! Harcadığınızın iki katı hesabınıza yatmış olabilir

Konut alacaklara müjde! Kamuda faizler düştü de düştü

6 aylık zam açıklandı! Yüzde 420 artış gözleri pörtletti

1.000 TL fatura desteği başladı! 4 faturaya kadar destek sağlanacak

Emekli reformu için tarih verildi! 15 güne kalmadan emekliye müjdeler pat pat gelecek

400.000 TL karşılıksız ödeme almak için hemen e-Devlet'e gidin! Başvurular başladı

Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Büyük Fırsat: 50.000 TL Kredi Kampanyası

Seat Leon Eylül Ayı Fiyat Güncellemesiyle Satışa Başladı! 80 Bin TL Zam Geldi!