Sultanbeyli'de Battalgazi Mahallesi İtfaiye İstasyonu Açıldı

Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi İtfaiye İstasyonu Açılışı

Sultanbeyli ve çevre illere hizmet vermek üzere Battalgazi Mahallesi'nde yeni bir itfaiye istasyonu hizmete girdi. Açılış töreni büyük bir katılımla gerçekleşti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Konuşması

Açılış programında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, itfaiyeciliğin birçok insanın çocukluk hayali olduğunu vurguladı ve bu alanda çalışanlara başarı diledi.

Yangın ve Afetlere Müdahale Önemi

İmamoğlu, itfaiyenin yangınlara ve afet durumlarına hızlı bir şekilde müdahale etmesinin önemine dikkat çekti. Açılışta, istasyonun Sultanbeyli ve çevre ilçelere katacağı değerleri anlattı.

Gaziler Günü’ne Özel Açılış

19 Eylül Gaziler Günü’ne özel olarak açılışını yaptıkları istasyonun kendileri için anlamı büyük olduğunu belirten İmamoğlu, "Gazilerimiz bizim için çok değerlidir. Vatanımız için, özgür yaşamlarımız için mücadele eden herkese saygı duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Halkı Bilinçlendirme Çağrısı

Açılışta İmamoğlu, vatandaşların yangın ve afet anlarında itfaiyeye yardımcı olmasını ve kurallara uymayanların ilgili mercilere şikayet edilmesi gerektiğini vurguladı.

Siyasi Mesajlar ve Umarım Birliktelik

Konuşmasında partililere, millete karşı sorumluluk vurgusu yapan İmamoğlu, sorunların çözümü için birlikte hareket edilmesi gerektiğini ifade etti. "Siyasi partiler, millete hizmet etmek için bir araçtır." dedi.

Kurdele Kesimi ve Tören Devamı

İmamoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre ve diğer belediye başkanları ile birlikte kurdeleyi keserek Battalgazi Mahallesi İtfaiye İstasyonu'nu halkın hizmetine sundu.

Sultanbeyli ve çevre ilçelere hizmet verecek Battalgazi Mahallesi İtfaiye İstasyonu düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılış törenine katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuşma yaptı.

Sultanbeyli ve çevre ilçelere hizmet verecek Battalgazi Mahallesi İtfaiye İstasyonu düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılış törenine katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuşma yaptı.

Sultanbeyli ve çevre ilçelere hizmet verecek Battalgazi Mahallesi İtfaiye İstasyonu düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılış törenine katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuşma yaptı.

Sultanbeyli ve çevre ilçelere hizmet verecek Battalgazi Mahallesi İtfaiye İstasyonu düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılış törenine katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuşma yaptı.

Sultanbeyli ve çevre ilçelere hizmet verecek Battalgazi Mahallesi İtfaiye İstasyonu düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılış törenine katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuşma yaptı.