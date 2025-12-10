Sultanbeyli’ye 8 Yeni Aile Sağlığı Merkezi Müjdesi

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş tarafından ilçeye 8 yeni Aile Sağlığı Merkezi kazandırılacağı duyuruldu. Başkan Tombaş, Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Söyler ve Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Etüt Proje Daire Başkanı Yusuf Durnagöl ile gerçekleştirdiği görüşmede, ilçe genelinde planlanan sağlık yatırımlarını ele aldı.

Görüşmelerin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Tombaş, sağlık hizmetlerinde kaliteyi yükseltmek amacıyla yürütülen çalışmaların somut adımına dikkat çekti. Yapılan açıklamaya göre, alan tahsisleri tamamlandı ve yer teslimleri gerçekleştirildi; inşaat çalışmaları kısa süre içinde başlayacak.

Başkan Tombaş’ın Mesajı

Başkan Tombaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Aile Sağlığı Merkezleri için alan tahsislerini yaptık, yer teslimlerini gerçekleştirdik. İnşaat çalışmaları da kısa süre içinde başlayacak. Kıymetli desteklerinden dolayı Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Söyler ve Etüt Proje Daire Başkanı Yusuf Durnagöl başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim".

ASM’lerin Yapılacağı Mahalleler

Yeni projelerin hayata geçirileceği mahalleler şöyle açıklandı: Adil, Fatih, Mecidiye, Battalgazi, Orhangazi, Hasanpaşa, Akşemsettin ve Mehmet Akif. Yeni Aile Sağlığı Merkezleri, rutin muayenelerin yanı sıra acil durum ve önleyici sağlık hizmetlerinde de ilçeye önemli katkı sağlayacak.

Modern tıbbi donanım ve uzman personelle hizmet verecek bu yatırımlar, mevcut sağlık altyapısını güçlendirerek Sultanbeyli halkının sağlık hizmetlerine erişimini iyileştirme hedefini destekleyecek. Belediye yetkilileri, her vatandaşa en iyi sağlık hizmetinin ulaştırılması için yatırımların devam edeceğini belirtti.

