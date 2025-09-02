Sultangazi'de bıçaklı kavga: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Yunus Emre Mahallesi'nde kız isteme meselesi yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti

Sultangazi'nin Yunus Emre Mahallesinde, aralarında kız isteme nedeniyle husumet bulunan taraflar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda Muhammed Hanifi İlban (18) ile Mustafa S. (30) bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri yaralılara müdahale etti. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Muhammed Hanifi İlban, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilişkili olduğu belirtilen ve çeşitli suçlardan kaydı bulunan S.S. (17), F. S. (23) ve M.S. (33) olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, üç şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görgü tanıklarıyla ifadeler alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.