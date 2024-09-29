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Sultangazi'de DEM Parti Başkanlığına Saldırı: İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Sultangazi'deki DEM Parti İlçe Başkanlığı'na yapılan saldırıyla ilgili iki kişi yakalandı, bir şüpheli aranıyor.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 13:53
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 13:53
Sultangazi'de DEM Parti Başkanlığına Saldırı: İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Sultangazi DEM Parti Başkanlığı'na Saldırı: İki Kişi Tutuklandı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sultangazi İlçe Başkanlığı'na yapılan silahlı saldırının ardından, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Saldırının Detayları

28 Eylül 2023 tarihinde gerçekleşen olay sonrası yapılan ihbarlar doğrultusunda, şüpheli M.K. tespit edildi. Olayın, şüphelinin sahte plakalı bir araç kullanarak gerçekleştirildiği belirlendi.

Gözaltına Alınan ve Aranan Şüpheliler

M.K. ile bağlantılı olduğu belirlenen T.Ç., gözaltına alındı. Diğer şüpheli İ.G.'nin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.

Geçmiş Kaydı Bulunan Şüpheli

Şüpheli M.K.'nın daha önce "kasten yaralama", "parada sahtecilik", "6136 sayılı kanuna muhalefet", "mala zarar verme" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" gibi suçlardan kaydı bulunduğu tespit edildi.

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