Sultangazi'de Korkunç Olay: Araçta Kadın Cesedi Bulundu

Sultangazi'de meydana gelen olayda, polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde bir kadının cesedi bulundu. Olay, sürücünün "dur" ihtarına uymayarak kaçması sonucu gerçekleşti.

Polis, bir ihbar üzerine 35 AS 0264 plakalı aracı durdurmaya çalıştı. Ancak, aracın sürücüsü E.Ç. dur ihtarına uymayarak kaçtı. Yapılan kovalamacanın ardından, araç Yunus Emre Mahallesi Adem Yavuz Caddesi'nde_NETWORK kesilerek durduruldu.

Otomobilin sürücüsü E.Ç. gözaltına alındı. Araçta yapılan incelemede, bir kadına ait ceset bulundu. Olay yerindeki incelemelerin ardından, cesedin sürücü E.Ç'nin eşi Ayşe Ç.'ye ait olduğu tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, Ayşe Ç'nin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüpheli E.Ç. ise işlemleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Sultangazi'de sürücüsü polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde kadın cesedi bulundu.