Sultangazi'de Tartışma Kanlı Bitti: Genç Annesini Silahla Öldürdü

Olayın Detayları

Sultangazi'de meydana gelen olayda, Yunus Emre Mahallesi 1385 Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın en üst katında oturan Azad K. (20) ile annesi Çiğdem K. (45) arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Azad K., annesini tabanca ile vurduktan sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Çiğdem K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri sokak ve bina çevresinde güvenlik önlemleri alırken, olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından Çiğdem K.'nin cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri soruşturma ve çalışma başlattı.