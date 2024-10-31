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Sultangazi'deki Oto Tamirhanesinde Yangın Çıktı

Sultangazi'de bir oto tamirhanesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 15:59
Sultangazi'deki Oto Tamirhanesinde Yangın Çıktı

Sultangazi'de Oto Tamirhanesinde Yangın

Sultangazi'de bulunan Cebeci Mahallesindeki bir oto tamirhanesinde yangın çıktı. Yangın, akaryakıt istasyonunun bitişiğindeki tamirhanede, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi.

Yangın Anı Cep Telefonuyla Kaydedildi

Olay, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntülerde, tamirhanenin üst kısmından alevlerin yükseldiği ve yer yer patlama seslerinin duyulduğu anlar yer aldı.

Olay Yerinde Hızla Tedbir Alındı

Yangın ihbarının ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, akaryakıt istasyonunun risklerini göz önünde bulundurarak yangına müdahale etti. Öte yandan, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri alarak olayı kontrol altına aldılar.

Ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü, ancak oto tamirhanesinde bir araç ve binada hasar meydana geldi.

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