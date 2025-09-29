Sumud Filosu'nda 4 aktivist olumsuz hava nedeniyle Marmaris'e tahliye edildi

Tahliye ve karşılama

Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye insani yardım amacıyla Akdeniz'e açıldığı etkinlikte, olumsuz hava şartları bazı aksaklıklara yol açtı. Bu koşullar nedeniyle 4 aktivist tahliye talebinde bulundu.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliyeleri gerçekleştirilen aktivistler, Marmaris Limanı'na getirildi.

Marmaris Deniz Hudut Kapısı'ndan ülkeye giriş işlemleri sorunsuz tamamlanan aktivistler, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya tarafından karşılandı.

Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kardeşlerimiz, çıktıkları yolda fiziken devam edemese de gönüllerinin Gazze'ye yol alan arkadaşlarıyla birlikte olduğunu biliyoruz." dedi ve aktivistlerin ilçede misafir edileceğini belirtti.

