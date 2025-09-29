Sumud Filosu'nda 4 aktivist olumsuz hava nedeniyle Marmaris'e tahliye edildi

Küresel Sumud Filosu'nda olumsuz hava nedeniyle Fransa ve Malezya vatandaşı 4 aktivist Sahil Güvenlik tarafından tahliye edilip Marmaris'te karşılandı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 23:09
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 23:12
Sumud Filosu'nda 4 aktivist olumsuz hava nedeniyle Marmaris'e tahliye edildi

Sumud Filosu'nda 4 aktivist olumsuz hava nedeniyle Marmaris'e tahliye edildi

Tahliye ve karşılama

Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye insani yardım amacıyla Akdeniz'e açıldığı etkinlikte, olumsuz hava şartları bazı aksaklıklara yol açtı. Bu koşullar nedeniyle 4 aktivist tahliye talebinde bulundu.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliyeleri gerçekleştirilen aktivistler, Marmaris Limanı'na getirildi.

Marmaris Deniz Hudut Kapısı'ndan ülkeye giriş işlemleri sorunsuz tamamlanan aktivistler, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya tarafından karşılandı.

Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kardeşlerimiz, çıktıkları yolda fiziken devam edemese de gönüllerinin Gazze'ye yol alan arkadaşlarıyla birlikte olduğunu biliyoruz." dedi ve aktivistlerin ilçede misafir edileceğini belirtti.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz'e açılan Küresel Sumud Filosu'ndaki 4 aktivist...

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz'e açılan Küresel Sumud Filosu'ndaki 4 aktivist, olumsuz hava şartları nedeniyle Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi. Sahil Güvenlik ekiplerince tahliyesi gerçekleştirilen aktivistler, Marmaris Limanı'na getirildi.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz'e açılan Küresel Sumud Filosu'ndaki 4 aktivist...

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne Havsa'da Köy Merasında Silahlı Kavga: 1 Ölü
2
Sumud Filosu'nda 4 aktivist olumsuz hava nedeniyle Marmaris'e tahliye edildi
3
Kahramankazan'da Park Halindeki Tıra Çarpan Otomobil: 3 Ölü, 2 Yaralı
4
BM Cenevre'de Fransa'daki İnsan Hakları İhlalleri Gündeme Geldi
5
İtalya ve Bahreyn'den Gazze'ye 'tam ve güvenli' insani yardım çağrısı
6
Atıl Kutoğlu'na Viyana'dan Gümüş Onur Madalyası
7
Çin'de Myanmar Bağlantılı 'Ming Ailesi'nden 16 Kişiye İdam Cezası

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı