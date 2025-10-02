Sumud Filosu'ndan Alıkonulan Aktivistler İsrail'e Götürülüyor

Saldırı sonrası Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonulan bazı aktivistler İsrail'e götürüldü; Avrupa'ya sınır dışı süreci başlatılacağı bildirildi.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 09:37
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 09:37
Sumud Filosu'ndan Alıkonulan Aktivistler İsrail'e Götürülüyor

Sumud Filosu'ndan Alıkonulan Aktivistler İsrail'e Götürülüyor

Yetkililer sınır dışı sürecinin başlatılacağını açıkladı

İsrail ordusunun saldırıları sonrası Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonulan bazı aktivistlerin sınır dışı edilmek üzere İsrail'e götürüldüğü bildirildi.

Bakanlığın Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Sumud Filosu'ndaki bazı aktivistlerin İsrail'e götürüldüğü belirtildi. Açıklamada, aktivistlerin İsrail'e ulaştıktan sonra Avrupa'ya sınır dışı edilmesine ilişkin sürecin başlatılacağı ifade edildi.

Açıklamada, Greta Thunberg ve Thiago Avila'nın da aralarında bulunduğu ve filoya saldırı sonrası alıkonulan bazı aktivistlerin fotoğraflarına yer verildi.

Yerel basın, alıkonulan aktivistlerin İsrail'in güneyindeki Usdud (Aşdod) Limanı'na götürüldüğünü yazdı.

İsrail ordusu, dün akşamdan itibaren Küresel Sumud Filosu'ndaki gemileri yasa dışı şekilde ele geçirmeye başlamıştı. Filodaki aktivistler ise gemilerin İsrail ablukası altındaki Gazze'ye doğru yol almaya devam etmekte kararlı olduklarını ifade etmişti.

