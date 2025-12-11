Sungurlu’da Miniklere ‘Yerli Malı’ Dersi: Milli Savunma Sanayi Anlatıldı

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında anaokulunda özel etkinlik

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinlikleri çerçevesinde anaokulu öğrencilerine yerli ve milli savunma sanayisinin önemi anlatıldı.

Etkinlik Şehit Yasin Keyvanoğlu Anaokulu’nda gerçekleştirildi. Öğrencilere Türkiye’nin gurur kaynağı projeler hakkında bilgi verilirken, Altay Ana Muharebe Tankı, Akıncı İHA, MİLGEM sınıfı fırkateyn ve milli muharip uçak KAAN maketleri Sungurlu Belediyesi tarafından temin edilip sergilendi.

Belediye personeli ve öğretmenler eşliğinde maketleri inceleyen minikler, etkinlik boyunca yerli üretimin önemi ve milli teknolojilerin geldiği nokta hakkında bilgilendirildi.

Etkinliğe Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de destek verdi. Kurum temsilcileri çocuklarla bir araya gelerek milli üretimin ülke için taşıdığı stratejik önemi, onların anlayacağı bir dille anlattı.

Okul yönetimi, desteklerinden dolayı Sungurlu Belediyesi ve etkinliğe katkı sunan paydaş kurumlara teşekkür etti.

