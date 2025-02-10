Süper Bowl'da Gazze Protestosu: Görüntüler Sosyal Medyayı Sarstı

İlklerle Dolu Bir Süper Bowl

ABD'nin en büyük spor etkinliklerinden biri olan Süper Bowl, her yıl milyonlarca izleyici tarafından takip ediliyor. Bu yıl, 59’uncusu düzenlenen bu unutulmaz etkinlikte, dikkat çeken bir protesto olayı yaşandı.

Protesto Anı

Louisiana'nın New Orleans kentindeki Caesars Süperdome'da, devre arasındaki gösteri sırasında rapçi Kendrick Lamar'ın sahne aldığı esnada, bir kişi dansçıların arasına girdi. Elinde Sudan ve Filistin bayraklarıyla sahneye müdahale eden bu kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve Sudan'daki savaşı protesto etti.

Olayın fark edilmesiyle birlikte güvenlik görevlileri hemen müdahil oldu ve protestocu hızlıca saha dışına çıkarıldı. Sosyal medyada paylaşılan o anların görüntüleri, geniş bir yankı uyandırdı.

Süper Bowl'un Ekonomik Etkisi

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da Süper Bowl'un büyük bir takipçi kitlesi var. 100 milyondan fazla kişi tarafından izlenmesi beklenen bu müsabaka, statta 83 bin taraftar tarafından da canlı olarak izlenecek.

Süper Bowl organizasyonunun ABD ekonomisine etkisi ise tahmini olarak 500 milyon doları bulması öngörülüyor. Amerikan Futbol Konferansı'nda (AFC) şampiyon olan Kansas City Chiefs ile Ulusal Futbol Konferansı (NFC) şampiyonu Philadelphia Eagles arasındaki bu heyecan dolu mücadele, Amerikan futbolunun önemi ve popülaritesini bir kez daha gözler önüne serdi.