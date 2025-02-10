DOLAR
35,97 -0,2%
EURO
37,09 -0,15%
ALTIN
3.331,67 -0,75%
BITCOIN
3.488.229,14 -0,75%

Süper Bowl'da Gazze Protestosu: Görüntüler Sosyal Medyayı Sarstı

Süper Bowl devre arasında yapılan protestoda bir kişi, Gazze ve Sudan'daki sorunlara dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 06:22
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 06:22
Süper Bowl'da Gazze Protestosu: Görüntüler Sosyal Medyayı Sarstı

İlklerle Dolu Bir Süper Bowl

ABD'nin en büyük spor etkinliklerinden biri olan Süper Bowl, her yıl milyonlarca izleyici tarafından takip ediliyor. Bu yıl, 59’uncusu düzenlenen bu unutulmaz etkinlikte, dikkat çeken bir protesto olayı yaşandı.

Protesto Anı

Louisiana'nın New Orleans kentindeki Caesars Süperdome'da, devre arasındaki gösteri sırasında rapçi Kendrick Lamar'ın sahne aldığı esnada, bir kişi dansçıların arasına girdi. Elinde Sudan ve Filistin bayraklarıyla sahneye müdahale eden bu kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve Sudan'daki savaşı protesto etti.

Olayın fark edilmesiyle birlikte güvenlik görevlileri hemen müdahil oldu ve protestocu hızlıca saha dışına çıkarıldı. Sosyal medyada paylaşılan o anların görüntüleri, geniş bir yankı uyandırdı.

Süper Bowl'un Ekonomik Etkisi

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da Süper Bowl'un büyük bir takipçi kitlesi var. 100 milyondan fazla kişi tarafından izlenmesi beklenen bu müsabaka, statta 83 bin taraftar tarafından da canlı olarak izlenecek.

Süper Bowl organizasyonunun ABD ekonomisine etkisi ise tahmini olarak 500 milyon doları bulması öngörülüyor. Amerikan Futbol Konferansı'nda (AFC) şampiyon olan Kansas City Chiefs ile Ulusal Futbol Konferansı (NFC) şampiyonu Philadelphia Eagles arasındaki bu heyecan dolu mücadele, Amerikan futbolunun önemi ve popülaritesini bir kez daha gözler önüne serdi.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bağcılar'da İplik Atölyesinde Yangın: İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti
2
Ekvador'da Başkanlık Seçimlerinde Noboa Önde Gidiyor
3
Suriye'de Yasaklı Film 'Kötü Oğul' İlk Kez Gösterimde
4
Trump, 'İsraf' Gerekçesiyle Madeni Para Basımını Durdurma Talimatı Verdi
5
Bursa'da Kamyonet Dereye Düştü: Sürücü Yaralandı
6
Meksika Ordusundan Devlet Başkanı Sheinbaum'a Güçlü Destek
7
İsrail'in Batı Şeria'yı Ilhakı: 'Yahuda ve Samarra' Adlandırması Tehlikeli Bir Gelişme

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!