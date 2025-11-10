Süper Tayfun Fung-wong Filipinler'de: Can kaybı 4'e yükseldi

Süper Tayfun Fung-wong'un Filipinler'de yol açtığı şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Bölgesel sivil savunma yetkilisi Alvin Ayson, Nueva Vizcaya eyaletinin Kayapa kentinde meydana gelen heyelanda bir evin toprak altında kaldığını ve 2 çocuğun öldüğünü bildirdi.

Sivil savunma kıdemli yetkilisi Raffy Alejandro ise, "İlk belirtiler, ölü sayısının minimum düzeyde olacağını gösteriyor" dedi. Alejandro, Fung-wong’un karaya çıktığı Aurora eyaletindeki en az 4 kasabanın toprak kaymaları nedeniyle ulaşıma kapandığını aktardı.

Tahliyeler ve ulaşım

1 milyon kişi tahliye edildi. Tayfun nedeniyle en az 386 uçuş (325 iç hat, 61 dış hat) iptal edildi. Filipinler Sahil Güvenlik Kuvvetleri'nin denize açılma yasağı sebebiyle 6 bin 600 yolcu ve kargo çalışanı limanlarda mahsur kaldı.

Önceki tayfun: Kalmaegi

Geçen hafta etkili olan Kalmaegi Tayfununda 224 kişi hayatını kaybetmiş, 109 kişi kayıp olarak kayıtlara geçmişti. Kalmaegi birçok bölgede maddi hasara neden olmuştu.

FİLİPİNLER’İ VURAN SÜPER TAYFUN FUNG-WONG’UN NEDEN OLDUĞU SEL VE TOPRAK KAYMALARINDA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 4’E YÜKSELDİ.