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Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Azerbaycan Heyetini Şam'da Ağırladı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Samir Şerifov ve heyetini kabul etti.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 15:28
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Azerbaycan Heyetini Şam'da Ağırladı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, başkent Şam'da, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Samir Şerifov ve beraberindeki üst düzey heyeti ağırladı.

Görüşme, Cumhurbaşkanı Şara'nın ofisinde, Halk Sarayı'nda gerçekleştirildi. İkili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel gelişmeler ve ticari konuların ele alındığı bu önemli toplantıda, Şerifov başkanlığındaki heyette Azerbaycan hükümetinden bazı bakan yardımcıları da yer aldı.

Bu görüşme, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Taraflar, ilişkilerin daha da derinleştirilmesi için çeşitli alanlarda ortak projelerin hayata geçirilmesini tartıştı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara (sağda), başkent Şam'a gelen Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Samir...

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara (sağda), başkent Şam'a gelen Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Samir Şerifov (solda) ve beraberindekileri Halk Sarayı'nda kabul etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara (sağda), başkent Şam'a gelen Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Samir...

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara (sağda), başkent Şam'a gelen Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Samir Şerifov (solda) ve beraberindekileri Halk Sarayı'nda kabul etti.

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