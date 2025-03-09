Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'nın Açıklamaları: Esed Rejimi Kurbanı Olduk

Şeybani, Suriye halkının Esed rejiminin kurbanı olduğunu belirtirken, eşit koruma vaadinde bulundu.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 19:46
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 19:46
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'nın Açıklamaları: Esed Rejimi Kurbanı Olduk

Suriye Dışişleri Bakanı'ndan Çarpıcı Açıklamalar

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye halkının Esed rejiminin kurbanı olduğunu ifade etti. "Bu trajedinin tekrarlanmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Biz tüm Suriye halkına eşit şekilde bakıyoruz" diyen Şeybani, halkı koruma sözünü yineledi.

Beşli Güvenlik Zirvesi'nde Önemli Mesajlar

Şeybani, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası Türkiye, Ürdün, Irak ve Lübnanlı mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Bu sırada, Suriye'nin istikrarına destek olan ülkelere teşekkür ederek, geçmiş yıllarda verdikleri desteklerin önemini vurguladı.

Suriye Hükümetinin Ortaklık Vurgusu

Toplantıda konuşan Şeybani, "Suriye hükümetinin yanında duran ülkeler, Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruma arzusunu gösteriyor" dedi. Ayrıca, komşu ülkelerle ortak ekonomi ve yatırım işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Suriye'deki Son Durum

Son günlerde Suriye'deki gelişmelere de değinen Şeybani, Esed rejiminin 1 milyondan fazla Suriyeliyi katlettiğini, 15 milyon insanın yerinden edildiğini ve 150 bin kişinin ise kayıp olduğunu belirtti. Bu durumun önlenmesi için Suriye yönetiminin hoşgörü ve af politikası yürüttüğünü ifade etti.

Güvenlik ve İstikrarın Korunması

Devrik rejim unsurlarına karşı müsamaha göstermeyeceklerini vurgulayan Şeybani, "Suriye hükümeti toplumsal barışın garantörüdür ve bu politikaya bağlı kalacaktır. Güvenliği ve istikrarı bozanlara izin verilmeyecek" dedi.

Son Olarak; Eşitlik ve Adalet Vurgusu

Şeybani, "Biz bugün tüm halkın ve tüm mezheplerin garantörüyüz, herkesi eşit şekilde koruyoruz. Kimse arasında ayrım yapmıyoruz" diyerek, Suriye'deki tüm bireylerin kanun ve haklar bakımından eşit olduğunu yineledi.

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