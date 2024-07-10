Suriye ile Suudi Arabistan arasında uçuşlar yeniden başladı!

Suriye Hava Yolları'na ait bir uçak, bu sabah Kral Halid Havalimanı'na indi. Şam-Riyad arasındaki bu sefer, iki ülke arasındaki uçuşların normalleşme sürecinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Seferin başlamasıyla birlikte, Riyad havalimanları şirketi, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin Suudi Arabistan Krallığı Büyükelçisi Dr. Eymen Susan ve hava taşımacılığı alanında önemli Suudi yetkililerin katılımıyla bir kutlama düzenledi.

DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN YENİDEN TESİS EDİLMESİ

2011'de başlayan ayaklanmaların etkisiyle Mart 2012'de durdurulan uçuşların ardından, Suriye'nin Arap Birliği'ne geri dönüşü ve 2013'te diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesi, bölgedeki siyasi dinamiklerde değişim sinyalleri vermişti.

YENİ BÜYÜKELÇİ ATAMALARI

Suriye'deki Beşar Esad yönetimi, 6 Aralık 2023'te Suudi Arabistan'a büyükelçi atarken, Riyad da 26 Mayıs 2023'te Faysal bin Suud el-Micfil'i Şam'a büyükelçi olarak atamıştı. Bu atamalar, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleşme sürecini hızlandırdı.