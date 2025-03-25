Suriye, İsrail'in Saldırılarını Şiddetle Kınadı

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik devam eden saldırılarını şiddetle kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Dera'nın batısındaki Koya köyünde yerleşim alanları ve tarım arazilerine yönelik düzenlediği topçu ve hava saldırılarının detaylarına yer verildi.

Açıklamada, bu saldırılar sonucunda 6 sivilin yaşamını yitirdiği ve ölü sayısının artabileceği aktarıldı. Bahsi geçen saldırıların, Kuneytra ve Dera illerine yönelik daha geniş çaplı saldırıların bir parçası olduğu kaydedildi. Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Suriye’nin egemenliğini ihlal ettiğini ve uluslararası hukuk kurallarını çiğnediğini vurguladı.

Bakanlık, saldırıları en şiddetli şekilde kınadı ve uluslararası camiayı İsrail’in gerçekleştirdiği ihlalleri soruşturma konusunda harekete geçmeye çağırdı. Ayrıca, Suriye halkının topraklarına sahip çıkma ve zorla yerinden edilme girişimlerine karşı koymaya devam etmesi gerektiği ifade edildi.

Saldırıların halkın haklarını savunmaktan alıkoyamayacağı belirtilerek, halkın direncinin süreceği ifade edildi.

İsrail'in Saldırıları ve İşgali Sürekli Devam Ediyor

İsrail ordusu, savaş uçakları aracılığıyla Humus ilindeki Tedmur ve T4 askeri hava üslerine hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrail ordusunun Koya köyününe ilerleyerek yeni topraklar işgal etmesi, köy halkının yerinden edilmesine yol açtı.

İsrail'in 22 Mart'ta da T4 Askeri hava üssü ile Tedmur'daki devrik rejimden kalma askeri noktalara düzenlediği saldırılar dikkat çekti.

Golan Tepeleri'ndeki İşgal Derinleşiyor

İsrail, 1967'den bu yana işgal ettiği Golan Tepeleri'nde, tampon bölgeyi 8 Aralık'ta işgal etmişti. Bu süreçte, işgali tampon bölgenin de ötesine taşıyarak başkent Şam’ın 20 kilometre yakınına kadar ilerledi.

İki ülke arasında 1974’te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ise Golan Tepeleri’ndeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırlarını belirlemişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye’nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağı mesajını vermiş ve Suriye’nin egemenliğine aykırı olarak güney bölgesinin silahsızlandırılmasını talep etmişti.