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Suriye Milli Ordusu, Münbiç Çevresinde PKK/YPG ile Savaş Halinde

Suriye Milli Ordusu, Münbiç çevresinde PKK/YPG'li teröristlerle çatışırken, siviller evlerini terk ediyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 11:16
Suriye Milli Ordusu, Münbiç Çevresinde PKK/YPG ile Savaş Halinde

Suriye Milli Ordusu, Münbiç Çevresinde Çatışmalara Devam Ediyor

Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında kurtardığı Münbiç ilçesinin çevresinde PKK/YPG'li teröristlerle çatışıyor. PKK/YPG'li teröristler, 20 Aralık'tan bu yana ilçenin güneydoğusuna yönelik düzenlediği saldırılarla dikkat çekiyor.

Çatışmaların Giderek Şiddetlendiği Bölge

Özgürlük Şafağı Operasyonu ile 9 Aralık'ta Münbiç'i teröristlerden kurtaran SMO güçleri, şimdi de ilçenin güneydoğusunda bulunan Tişrin Barajı çevresinde PKK/YPG'li teröristlerle çatışmaya devam ediyor.

Siviller Zor Durumda

PKK/YPG'li teröristlerin, bölgedeki yerleşim alanlarına havan topu saldırıları düzenlemesi, sivillerin panik içinde evlerini terk etmesine yol açıyor. Bu durum, Münbiç çevresindeki insani durumu daha da zorlaştırıyor.

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