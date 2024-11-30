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Suriye'nin Humus İlinde Hava Saldırıları Gerçekleşti

Suriye'nin Humus ilinde yapılan hava saldırılarında birçok hedef vuruldu, çok sayıda ölü ve yaralı bulundu.

Yayın Tarihi: 30.11.2024 10:11
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 10:11
Suriye'nin Humus İlinde Hava Saldırıları Gerçekleşti

Suriye'nin Humus İlinde Hava Saldırıları

Suriye'nin orta kesiminde bulunan Humus ilinin batı kırsalında, kimliği belirsiz hava araçları tarafından saldırı düzenlendi.

Saldırı Detayları

Yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, hava araçları, Humus'un batı kırsalındaki çeşitli noktalara 03.35 sularında üç ayrı saldırı gerçekleştirdi. Saldırılar sırasında Cubaniyye, Naem ve Huz bölgelerinde yer alan köprüler, karargâhlar ve araç konvoyları hedef alındı.

Rejimin Tepkisi ve Son Gelişmeler

Beşşar Esed rejimine ait hava savunma sistemlerinin, düzenlenen saldırılara karşılık vermeye çalıştığı bildirilirken, İran destekli grupların da bu bölgeleri Suriye'den Lübnan'a askeri sevkiyat yapmak için kullandığı ifade ediliyor.

Saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı yönünde bilgiler geldi. Bunun yanı sıra, İsrail veya Esed rejiminden henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Rejime yakın sosyal medya hesapları ise Humus'un batı kırsalında şiddetli patlamaların meydana geldiği bilgisini paylaştı.

Bölgedeki Askeri Varlık

Humus ilinde Hizbullah ile İran destekli grupların varlık gösterdiği biliniyor. İsrail, 2011'de iç savaşın başlamasından bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenlemektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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