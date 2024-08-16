Suriye'nin Suveyda İlinde Rejim Karşıtı Protestoların Birinci Yıl Dönümü Kutlandı

Suriye'nin Suveyda İlinde Protestolar Devam Ediyor

Suriye'nin güneyinde, Suveyda ilinde düzenlenen gösteri, Beşşar Esed yönetimi karşıtı protestoların birinci yıl dönümüne özel olarak gerçekleştirildi. Yerel kaynakların verdiği bilgilere göre, Onur Meydanı'nda yüzlerce kişi bir araya gelerek rejimi protesto etti.

Protestoların İçeriği ve Katılımcılar

Göstericiler, Özgür Suriye Ordusu bayrakları ve Dürzi topluluğunun sembollerini taşıyarak, "Tüm Suriyeliler için barış", "Özgürlüğe bir yıl ve devam ediyoruz", "Özgürlük" ve "Yola devam ediyoruz" yazılı dövizlerle seslendiler.

Geçmişten Günümüze Suveyda'daki Protestolar

Rejim, 16 Ağustos 2023 tarihinde akaryakıt fiyatlarına zam yapmasının ardından Suveyda'da çeşitli yerlerde gösteriler patlak vermişti. Bu gösteriler, ekonomikteki kötüye gidiş ve keyfi yönetim uygulamalarına karşı bir tepki niteliği taşıyordu. Şoförler araçlarını durdurarak, esnaflar kepenk kapatarak ve yerel silahlı gruplar, Şam'a giden ana yolları kapatarak seslerini duyurmaya çalıştılar.

Protestoların Gelişimi ve Rejim Tehditleri

Protestocular, devlet dairelerinin önlerindeki Esed ailesinin fotoğraflarını yırtarak, Baas Partisi'nin ofis çalışanlarını bölgeden uzaklaştırdılar. Bunun üzerine Esed rejimi, protestoları bastırmak amacıyla bölgeye askeri güç göndermiştir. Dürzi topluluğunun ruhani lideri Hikmet el-Hecri, sosyal medyada yaptığı paylaşımda gerginliğin artmasına karşı uyarıda bulunarak, geri adım atmayacaklarını ve barışçıl gösterilerin devam edeceğini ifade etmiştir.

Gerilim ve Çatışmalar

Suveyda'daki durum gerginliğini korurken, rejim ordusu ile yerel silahlı gruplar arasında zaman zaman çatışmalar yaşanmakta ve halk, hakları için mücadele etmeye devam etmektedir.