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Suriye'nin Yeni İstihbarat Teşkilatı Başkanı Enes Hattap Olabilir

Suriye'de Enes Hattap, yeni istihbarat teşkilatı başkanı olarak atandı. Yönetim değişiklikleri sürerken dikkatler Hattap üzerinde yoğunlaştı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 17:35
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 17:35
Suriye'nin Yeni İstihbarat Teşkilatı Başkanı Enes Hattap Olabilir

Suriye'de Yeni İstihbarat Teşkilatı Başkanı: Enes Hattap

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin hemen ardından kurulan geçici yönetimde Enes Hattap, istihbarat teşkilatının yeni başkanı olarak atandı. Suriye Haber Ajansı (SANA) tarafından yapılan duyuruya göre, Suriye Genel Komutanlığı, Hattap'ın istihbarat teşkilatının başına geçişini resmi olarak bildirdi.

Enes Hattap, İdlib'deki sivil idarenin güvenlik yapılanması olan Kamu Güvenliği Teşkilatı'nı kurmasıyla tanınıyor. Uzun yıllardır Yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile yakın çalışmalar yürüttüğü biliniyor.

Üniversite eğitimini tamamlamadan 2003 yılında Irak'ı işgal eden ABD ordusuna karşı direniş göstermiştir. Geçmişte, Ahmed Şara'nın başında bulunduğu Heyet Tahrir Şam organizasyonunun güvenlik ve istihbarat biriminde de önemli görevlerde bulunmuştur.

Hattap'ın atanmasıyla birlikte, Suriye içindeki güvenlik yapısında önemli bir değişim yaşanması bekleniyor. Yeni yönetim, Suriye'nin istihbarat gücünü yeniden inşa etmek ve güvenliği sağlamak amacıyla adımlar atacağı açıktır.

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