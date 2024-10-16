Suriye Sınırında Saldırı İddiaları Yalanlandı

Suriye'den Türkiye'ye Saldırı İddialarına Açıklık Getirildi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamalar, Suriye sınırından Türkiye'ye resmi bir saldırı iddiasının doğru olmadığını ortaya koydu.

Gerçekler Ortaya Çıktı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Suriye sınırından Türkiye'ye yönelik saldırı gerçekleştiği" şeklindeki iddiaların gerçek dışı olduğuna işaret etti.

Çatışma ve Sonuçları

Açıklamada, Türkiye-Suriye sınırındaki bir çatışmadan seken RPG 7 mermisinin mayınlı araziye düştüğü ve bu durumun yangın çıkmasına sebep olduğu belirtildi. Ancak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu çatışmaya herhangi bir müdahalede bulunmadığı vurgulandı.

Resmi Kaynaklara Güvenin

Merkez, "Sınırlarımız üzerinden herhangi bir saldırı gerçekleşmemektedir. Resmi kaynaklar dışında yapılan açıklamalara güvenmeyiniz," diyerek kamuoyunu bilgilendirdi.