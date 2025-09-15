Sushila Karki'nin Geçici Kabinesi: Nepal'in İlk Kadın Başbakanı Yeni Bakanları Atadı

Sushila Karki, geçici başbakan olarak yeni bakanları atadı; kararlar, sosyal medya yasağı ve 72 kişinin öldüğü protestoların ardından geldi.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 14:06
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 14:06
Sushila Karki'nin Geçici Kabinesi: Nepal'in İlk Kadın Başbakanı Yeni Bakanları Atadı

Sushila Karki'nin Geçici Kabinesi Atandı

Sushila Karki, Nepal'in yeni başbakanı olarak göreve başladı. Güney Asya ülkesinin ilk kadın başbakanı olan Karki, 73 yaşında ve kabinesinde yeni atamalar gerçekleştirdi.

Yeni kabine

Geçici hükümette yapılan atamalara göre Kalman Gurung Enerji Bakanı, Rameshore Khanal Maliye Bakanı ve Om Prakash Aryal İçişleri Bakanı olarak atandı.

Görev süresi ve öncelikler

Karki gazetecilere, sorumluluklarını "tamamlamak" ve "gelecek hükümete devretmek" için 6 aylığına bu görevi üstlendiklerini bildirdi. Karki ayrıca, "Bu göreve kendi isteğimle gelmedim, sokaklardan Sushila Karki'ye sorumluluk verilmesini talep eden sesler yükseldiği için..." dedi.

Sushila Karki, ülkede "yolsuzluğa son verilmesi, iyi yönetim ve ekonomik eşitlik sağlamak için çalışılması" gerektiğini de sözlerine ekledi.

Protestolar ve sağanak olaylar

4 Eylül'de Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn platformlarına erişim, Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına kayıt için verilen süre içinde başvuru yapılmadığı gerekçesiyle engellenmişti. Bunun üzerine çoğunluğu gençlerden oluşan göstericiler, yolsuzlukların yanı sıra sosyal medya yasağını protesto etmek için parlamentoya doğru yürüyüşe geçti.

Şiddetlenen protestolarda polis göstericilere karşı tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mühimmat kullandı; olaylarda 72 kişi hayatını kaybetti. Nepal hükümeti sosyal medya yasağının kaldırılacağını açıkladı, bunun üzerine Ramesh Lekhak, Ramnath Adhikari ve Pradeep Yadav görevlerinden istifa etti.

Gösterilerin yatışmamasıyla siyasi figürlerin ve bakanların evlerine saldırılar düzenlendi; Nepal Kongre Partisi'nin Sanepa bölgesindeki merkez ofisi, federal parlamento, yüksek mahkeme ve Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli'nin iki konutu ateşe verildi. Nepal ordusu, artan olaylar nedeniyle bakanları konutlarından helikopterlerle tahliye etmeye başladı.

Hükümetin Başbakanlık Ofisi 9 Eylül'de yaptığı açıklamada, şiddetli protestolar ve hükümete yönelik tepkilerin ardından Başbakan Oli'nin istifa ettiğini bildirdi. Aynı dönemde, hapishanelere baskın düzenleyen protestocuların idari binaları ateşe vermesi sonucu ülke genelindeki 25'ten fazla hapishaneden binlerce mahkum firar etti.

Yemin ve seçim takvimi

Sushila Karki, eski Yüksek Mahkeme Başkanı olarak 12 Eylül'de geçici başbakan olarak yemin edip göreve başladı. Ülkede Mart 2025'te seçimler düzenlenmesi planlanıyor.

