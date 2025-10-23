Suuçtu Şelalesi'nde Sonbahar Renkleri: Mustafakemalpaşa'da Görsel Şölen

Mustafakemalpaşa'daki Suuçtu Şelalesi sonbaharda yeşil ve sarı tonlarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor; 36 metre yükseklikten dökülen su yerli ve yabancı turist çekiyor.

Suuçtu Şelalesi'nde Sonbahar Renkleri: Mustafakemalpaşa'da Görsel Şölen

Suuçtu Şelalesi sonbaharın renkleriyle ziyaretçileriyle buluşuyor

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde fay hattının kırılmasıyla oluşan Suuçtu Şelalesi çevresi yeşil ve sarının tonlarına bürünerek ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor.

Çataltepe mevkisinde bulunan ve Karadere altındaki fay hattının çökmesiyle oluşan şelale, ilçe merkezine 22, Bursa'ya 125 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Bölgede yer alan irili ufaklı 60 şelale arasında öne çıkan Suuçtu Şelalesi, 36 metre yükseklikten dökülen suyu ve çevresindeki doğal güzelliklerle ziyaretçilere görsel açıdan zengin bir deneyim veriyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü sınırları içindeki Suuçtu Tabiat Parkı, yerli ve yabancı turistlerin her mevsim ilgisini çekiyor.

Kış mevsiminde yüksekliği yaklaşık 30 metreye, genişliği ise 50 metreye kadar ulaşabilen Suuçtu Şelalesi, aynı zamanda ilçenin içme suyu ihtiyacını da karşılıyor.

Sonbaharda ağaçların yeşil ve sarı tonlarıyla çevrilen şelale, dronla havadan da görüntülendi ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktalarından biri haline geldi.

Dünyanın her yerinden ziyaretçiler geliyor

Suuçtu Tabiat Parkı Sorumlusu Mehmet Gürbüzler, iki yıldır bölgede görev yaptığını belirtti. Gürbüzler, şelalenin bu mevsimde suyunun azaldığını ancak doğal güzelliğini koruduğunu söyledi.

Gürbüzler şu bilgileri paylaştı: ziyaretçiler sürekli geliyor. Yazın yerli ve yabancı her türlü ziyaretçi geliyor. Bunun haricinde turlar düzenleniyor. Yabancı turlar var. KKTCden ayda bir ya da iki defa gelen turlarımız var. Bunun haricinde İngiliz, Finlandiyalı, Hollandalı yani dünyanın her yerinden insanlar geliyor. Sonbaharda ağaçların yapraklarının kızarmaya başlamasıyla fotoğraf tutkunu arkadaşlarımızın uğrak yeri oluyor. İzmir, Ankara, İstanbul ve Bursa'nın yanı sıra çeşitli yerlerden doğa ve fotoğraf tutkunları buraya geliyorlar.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde fay hattının kırılmasıyla oluşan Suuçtu Şelalesi'nin çevresi yeşil ve sarının tonlarına büründü.

