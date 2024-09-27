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Suudi Arabistan'dan Filistin İçin Uluslararası Koalisyon Duyurusu

Suudi Arabistan, Filistin devleti kurulması amacıyla uluslararası bir koalisyon oluşturduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 12:37
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 12:37
Suudi Arabistan'dan Filistin İçin Uluslararası Koalisyon Duyurusu

Suudi Arabistan, Filistin Devleti İçin Uluslararası Koalisyon Kurdu

Suudi Arabistan, Filistin devleti kurulması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için uluslararası bir koalisyon oluşturulduğunu duyurdu.

BM Genel Kurulu'nda Önemli Toplantı

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın bildirdiğine göre, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu sırasında Filistin meselesi ile ilgili gerçekleştirilen bakanlar toplantısında konuşan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, işgal altındaki Batı Şeria'da meydana gelen ciddi ihlallerin yanı sıra Mescid-i Aksa'ya yönelik tehditler ve Gazze Şeridi'ndeki saldırıların insani bir facia yarattığını ifade etti.

Uluslararası Topluma Çağrı

Bin Ferhan, "Meşru müdafaayı savunmanın, Birleşmiş Milletler raporlarında belgelenen on binlerce sivilin öldürülmesi ve diğer insanlık suçlarını haklı gösteremeyeceğini" belirtti. Ayrıca, Lübnan dahil bölgedeki gerginliğin artmasının uluslararası barışa tehdit oluşturduğunu dile getirdi.

Koalisyona Katılma Çağrısı

Bakan Faysal bin Ferhan, bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının temel bir hak ve barışın temeli olduğunu vurguladı. Birçok ülkenin yakın zamanda Filistin'i tanıdığını belirten Bakan, diğer ülkeleri de bu uluslararası konsensüse katılmaya davet etti.

İki Devletli Çözüm İçin Çabalar

Bin Ferhan, Arap, İslam ve Avrupa ülkeleriyle birlikte iki devletli çözümü uygulamak üzere kurdukları uluslararası ittifakı duyurarak, bu girişime katılım çağrısında bulundu.

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