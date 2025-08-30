Süveyda'da İsrail Bayraklı Protesto: Dürzi Göstericiler 'Bağımsızlık' Talep Etti

Süveyda'da İsrail bayraklı protesto düzenlendi

Süveyda 24 yerel haber ağına göre, Suriye'nin güneyindeki, Dürzi nüfusun çoğunlukta olduğu Süveyda il merkezindeki Onur Meydanı ile Şehba ilçesinde bir grup gösterici, İsrail bayrakları taşıyarak toplandı.

Protestonun içeriği

Göstericiler, "Süveyda İsrail'i istiyor", "Süveyda bağımsızlık istiyor" ve "Halk kendi kaderini tayin etme hakkını istiyor" sloganlarını attı. Eylem, Dürzi topluluğunun taleplerini ve bölgedeki gerilimi gözler önüne serdi.

Süveyda'daki çatışmalar

Şehirdeki çatışmalar daha önce tırmanmıştı: 13 Temmuz tarihinde Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında silahlı çatışmalar başladı ve müdahaleye gelen Suriye güvenlik güçleri bir pusuya düşürüldü. Büyüyen çatışmalar ilk etapta bir ateşkesle durdurulsa da, Hikmet el-Hecri'ye bağlı Dürzi güçlerin ateşkesi bozduğu bildirildi.

16 Temmuz tarihinde İsrail ordusunun Suriye Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurduğu belirtildi. Süveyda'dan çekilen Suriye ordusu döneminde, Hecri grubunun Bedevi aileleri yerinden etme ve infazlara başladığı, dışarıdan binlerce aşiret savaşçısının Bedevi Araplara desteğe geldiği kaydedildi.

Suriye yönetimi ise 19 Temmuz tarihinde güvenlik güçlerini Süveyda'da yeniden konuşlandırmaya başlayıp Bedevi ve aşiret savaşçılarının kentten çıkmasını sağladı.

"Ulusal Muhafızlar" ilanı

23 Ağustos tarihinde, Dürzi toplumunun ruhani lideri Hikmet el-Hecri öncülüğünde 35 yerel silahlı grubun imzasıyla kurulan "Ulusal Muhafızlar", Arap Dağı bölgesindeki Dürzi toplumunu temsil edecek resmi askeri çatı yapı olarak ilan edildi.