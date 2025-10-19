Süveyda'da Metune'de Esir Takası: 34 Aşiret Mensubu ile 2 Dürzi Serbest bırakıldı

Süveyda'da Metune'de esir takası gerçekleşti

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinin kuzey kırsalındaki Metune beldesinde, Suriye Kızılayı koordinasyonunda Dürzi silahlı gruplar ile Arap aşiretleri arasında esir takası yapıldı. Takasla, temmuz ayındaki çatışmalarda alıkonan tarafların bir bölümü serbest bırakıldı.

Aşiretlerden 34 kişi serbest bırakılırken, karşı tarafın eş zamanlı olarak iki Dürziyi salıverdiği bildirildi.

Çatışma süreci ve İsrail saldırıları

13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı. Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine yönelik Dürzi grupların saldırılarında onlarca askerın hayatını kaybettiği aktarıldı.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında bir ateşkes sağlandı; ancak bu ateşkes kısa sürede bozuldu. Ardından İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

16 Temmuz'da İsrail hava kuvvetleri, Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını hedef aldı. Aynı gün Süveyda'da hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken, İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

Diplomasi ve yol haritası

16 Eylül'de

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack başkent Şam'daki Tişrin Sarayı'nda bir araya geldi. Toplantı sonrası Süveyda'daki olaylar için ortak bir yol haritasında anlaşma duyuruldu.

Yol haritasında şu başlıklar öne çıkarıldı: sivillere ve mallarına zarar verenlerin uluslararası sistemle tam koordinasyon içinde soruşturulup hesap vermesi, Süveyda'ya insani ve tıbbi yardımların kesintisiz ulaştırılması, zarar görenlere tazminat ödenmesi, köy ve kasabaların onarılması ve göç edenlerin dönüşünün kolaylaştırılması.

