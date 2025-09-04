DOLAR
41,16 0,02%
EURO
48,02 0,08%
ALTIN
4.692,82 0,46%
BITCOIN
4.521.650,58 2,06%

Sydney'de Dedenin Yanlış Çocuğu Alması Gündüz Bakımevinde Paniğe Yol Açtı

Sydney'de bir dede, gündüz bakım evinden torunu yerine yanlış çocuğu alıp eve götürdü; olay kısa süreli paniğe, öğretmenin görevden uzaklaştırılmasına ve incelemeye yol açtı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 20:17
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 20:17
Sydney'de Dedenin Yanlış Çocuğu Alması Gündüz Bakımevinde Paniğe Yol Açtı

Sydney'de Dedenin Yanlış Çocuğu Alması Gündüz Bakımevinde Paniğe Yol Açtı

Olayın Detayları

Avustralya'nın Sydney kentinde, bir dedenin gündüz bakım evinden torununu almak isterken yanlış çocuğu teslim alması kısa süreli paniğe neden oldu. Olay, Avustralya Yayın Kuruluşu (ABC) tarafından bildirildi.

Olayda, dedeye yanlışlıkla başka bir çocuk teslim edildi. Dede, teslim edilen çocuğun kendi torunu olmadığını fark edemeyerek çocuğu eve götürdü.

Anne ve Bakımevindeki Tepkiler

Çocuğun annesi, bakım evine geldiğinde çocuğunu yerinde bulamayınca büyük paniğe kapıldı. Durum kısa sürede fark edildi ve dede çocukla birlikte gündüz bakım evine geri döndü.

Gündüz bakım evi yetkilileri yaşanan karışıklık için ailelerden özür diledi. Yanlış çocuğu teslim eden öğretmen ise görevden uzaklaştırıldı.

İnceleme ve Sonrası

Olayın ardından gündüz bakım evi hakkında resmi bir inceleme başlatıldı. Yetkililer, benzer vakaların önlenmesi için prosedürlerin gözden geçirileceğini açıkladı.

Yetkililer ve aileler arasında yaşanan kısa süreli panik, çocuğun güvenli bir şekilde geri teslim edilmesiyle sonlandırıldı.

İLGİLİ HABERLER

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Ödemiş'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 1'i Ağır
2
Yenidoğan Çetesi Davası: Sanık ve Müşteki Beyanlarıyla Duruşma Yarına Ertelendi
3
Afganistan'da 5,6 büyüklüğünde deprem Celalabad'ın 14 km doğusunda
4
Duran: Filenin Sultanları 2025 FIVB'de İlk Kez Yarı Finalde
5
Konya GastroFest Başladı: 4-7 Eylül'de Kalehan'da Lezzet Şöleni
6
İstanbul'da Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı Öldüren Şüpheli Mustafa Can Gül Tutuklandı
7
Aydın Kuyucak'ta Makilik Yangını Kontrol Altına Alındı

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı