Sydney'de Dedenin Yanlış Çocuğu Alması Gündüz Bakımevinde Paniğe Yol Açtı

Olayın Detayları

Avustralya'nın Sydney kentinde, bir dedenin gündüz bakım evinden torununu almak isterken yanlış çocuğu teslim alması kısa süreli paniğe neden oldu. Olay, Avustralya Yayın Kuruluşu (ABC) tarafından bildirildi.

Olayda, dedeye yanlışlıkla başka bir çocuk teslim edildi. Dede, teslim edilen çocuğun kendi torunu olmadığını fark edemeyerek çocuğu eve götürdü.

Anne ve Bakımevindeki Tepkiler

Çocuğun annesi, bakım evine geldiğinde çocuğunu yerinde bulamayınca büyük paniğe kapıldı. Durum kısa sürede fark edildi ve dede çocukla birlikte gündüz bakım evine geri döndü.

Gündüz bakım evi yetkilileri yaşanan karışıklık için ailelerden özür diledi. Yanlış çocuğu teslim eden öğretmen ise görevden uzaklaştırıldı.

İnceleme ve Sonrası

Olayın ardından gündüz bakım evi hakkında resmi bir inceleme başlatıldı. Yetkililer, benzer vakaların önlenmesi için prosedürlerin gözden geçirileceğini açıkladı.

Yetkililer ve aileler arasında yaşanan kısa süreli panik, çocuğun güvenli bir şekilde geri teslim edilmesiyle sonlandırıldı.