Sydney Saldırısında Silahı Ele Geçiren Suriyeli Ahmed Kahraman İlan Edildi

Suriyeli Ahmed el-Ahmed, Bondi Plajı'ndaki silahlı saldırıda bir saldırganın üzerine atlayıp silahını ele geçirerek kahraman ilan edildi. Sağlık durumu stabil.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 18:26
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 18:26
Avustralya'nın Sydney şehrinde dün plajda düzenlenen silahlı saldırıda, Suriyeli Ahmed el-Ahmed bir saldırganın üzerine atlayarak silahını elinden aldı ve müdahalesiyle dikkat çekti.

Kahramanın müdahalesi

Halep Üniversitesi mezunu olan ve 2007'de Avustralya'ya göç eden El-Ahmed, olay sırasında bir saldırganın üzerine atlamış ve silahını elinden alarak saldırganı durdurmuştu.

Yetkililer ve aile açıklamaları

Yeni Güney Galler Eyalet Başbakanı Chris Minns, El-Ahmed’i "gerçek bir kahraman" olarak nitelendirerek, El-Ahmed’in saldırgana müdahale anlarının "hayatında gördüğü en inanılmaz sahne" olduğunu söyledi. Minns, "Onun cesareti sayesinde bu gece birçok insan hayatta kaldı" dedi.

El-Ahmed’in amcası Muhammed el-Ahmed ise, El-Ahmed’in vicdanıyla hareket ettiğini belirterek, "Ahmed, duyguları, vicdanı ve insanlığıyla hareket ederek ileri atıldı, silahlı saldırganı durdurdu ve silahını elinden aldı" ifadelerini kullandı. Amca el-Ahmed, yeğeninin tesadüfen olay yerinde olduğunu, bir arkadaşıyla kahve içmeye çıktığını aktardı.

Sağlık durumu ve olayın boyutu

Saldırı sırasında omzundan ve elinden yaralanan El-Ahmed hastanede tedavi altına alındı ve sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

Sydney saldırısı: Bondi Plajı'nda dün baba-oğul iki saldırgan, Hanuka Bayramını kutlayan Yahudilerin üzerine ateş açmıştı. Saldırıda 16 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi de yaralanmıştı. Polis, saldırganlardan birini vurarak etkisiz hale getirmiş, diğer saldırgan ise yaralı olarak yakalanarak gözaltına alınmıştı.

