T3 Vakfı Başkanı Hıdır: Dünyada 'TEKNOFEST Mavi Vatan' Benzeri Yok

Yarışma ve denizcilik faaliyetlerini bir arada sunan benzersiz konsept

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Elvan Kuzucu Hıdır, "TEKNOFEST Mavi Vatan" konseptinin dünya ölçeğinde emsali bulunmadığını belirtti.

"Dünyada 'Mavi Vatan' benzeri bir etkinlik yok" diyen Hıdır, etkinlikte hem yarışmaların hem de denizcilik alanındaki faaliyetlerin birlikte yürütüldüğünü vurguladı.

Hıdır, T3 Vakfı tarafından hayata geçirilen bu konseptin sunduğu kombinasyonun uluslararası platformda örnek teşkil edecek nitelikte olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen "TEKNOFEST Mavi Vatan", İstanbul Tersanesi Komutanlığında devam ediyor. Bu yıl ilk defa düzenlenen "TEKNOFEST Mavi Vatan" kapsamında AA standını ziyaret eden Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Elvan Kuzucu Hıdır, açıklamalarda bulundu.