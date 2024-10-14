T3 Vakfı, Uluslararası Uzay Federasyonuna Üye Oldu

T3 Vakfı ve IAF Üyeliği

Türkiye'nin önde gelen teknoloji kuruluşlarından biri olan T3 Vakfı, Uluslararası Uzay Federasyonu'na (IAF) üye olarak uzay liginde yeni bir adım attı. Bu gelişme, 14-18 Ekim tarihleri arasında İtalya'nın Milano kentinde gerçekleştirilen 75. Uluslararası Uzay Kongresi'nde onaylandı.

Elvan Kuzucu Hıdır'dan Açıklamalar

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Elvan Kuzucu Hıdır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Üyeliğimiz, IAF tarafından düzenlenen kongre, etkinlik ve toplantılara katılım sağlayacak ve ülkemizin uzay alanındaki çalışmalarını uluslararası arenada daha iyi ifade etmemize yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.

Hıdır, ayrıca, TEKNOFEST etkinliği ile paralel olarak, uzay alanındaki en prestijli kongreye katılmanın önemine değinerek, geçtiğimiz yıl Bakü'de düzenlenen kongreye de katıldıklarını hatırlattı.

Milano'da TEKNOFEST Finalistleri

IAC Komitesi, her yıl öğrencilerin makalelerini değerlendirerek uygun bulduğu projeleri kongreye davet ediyor. Bu yıl TEKNOFEST finalistlerinin projeleri de IAC'te sunuldu. Hıdır, öğrencilerin biyoteknoloji ve uzayla ilgili projeleri üzerine hazırladıkları 7 makalenin kabul edildiğini açıkladı. "Bu da bizim için çok büyük bir gurur" dedi.

IAF Hakkında

IAF, 1951 yılında Fransa'nın Paris şehrinde kurulan bir uzay ve savunma kuruluşudur. Her yıl düzenlenen IAC, uzay sektörü aktörlerinin bir araya geldiği en önemli etkinliklerden biridir. T3 Vakfı’nın üyeliği, uluslararası işbirliklerinin artırılması açısından büyük önem taşımaktadır.

Türkiye'nin Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Türkiye'ye uzay liginde basamak atlatma hedefiyle Uluslararası Uzay Federasyonuna (IAF) üye oldu.

Türkiye'nin Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Türkiye'ye uzay liginde basamak atlatma hedefiyle Uluslararası Uzay Federasyonuna (IAF) üye oldu.