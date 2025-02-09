Tahran'a Yılın İlk Karı Yağdı

Tahran Beyaza Büründü

İran'ın başkenti Tahran, yılın ilk karına kavuştu. Gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde kenti bembeyaz bir örtüyle kapladı. Özellikle Tahran'ın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı birkaç santimetreyi bulurken, bu yıl ilk kez şehir merkezine kadar inen kar yağışı, soğuk kış havasını hissettirdi.

Kar Yağışı ve Sosyal Medya Etkisi

Uzun süredir hava kirliliğiyle baş etmeye çalışan Tahran sakinleri, park ve bahçelerde karın keyfini çıkardı. Tahranlılar, kar yağışının başlamasıyla birlikte sosyal medyada yoğun bir şekilde kar manzaralarını paylaştı. Kar yağışı yalnızca şehrin görsel manzarasını değiştirmekle kalmayıp, aynı zamanda günlük yaşamı da etkiledi. Bazı bölgelerde kar birikintileri nedeniyle sokaklarda yürüme güçlükleri yaşandı.

Trafik ve Temizlik Çalışmaları

Özellikle şehir merkezindeki yoğun trafikte araçların ilerlemekte zorluk yaşadığı gözlemlendi. Karın daha yoğun yağdığı yüksek kesimlerde, yetkililer sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Kar küreme ve tuzlama çalışmaları da hızla başlatıldı. Tahran Belediyesi, kar yağışının kentin birçok bölgesini etkisi altına aldığını, ancak şu ana kadar ulaşımda önemli bir sorun yaşanmadığını duyurdu.

Havalimanında Durum

Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'nda kar kalınlığının 8 santimetreye ulaştığı belirtildi. Yine de, temizleme çalışmaları sayesinde uçak iniş-kalkışlarının planlandığı şekilde devam ettiği bildirildi.