DOLAR
41,19 0%
EURO
48,31 0%
ALTIN
4.758,2 0%
BITCOIN
4.584.015,84 -1,05%

Tahran'da Kanlı Ay Tutulması Teleskoplarla Net Şekilde Görüldü

Tahran'da astronomi derneklerinin kurduğu teleskoplarla izlenen kanlı Ay tutulması, 19.57'de başlayıp 21.10'da tam tutulma halinde net şekilde gözlendi.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 22:16
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 22:16
Tahran'da Kanlı Ay Tutulması Teleskoplarla Net Şekilde Görüldü

Tahran'da Kanlı Ay Tutulması Teleskoplarla Net Şekilde Görüldü

Gözlem Noktaları ve Zaman

İran'ın başkenti Tahran'da net biçimde görülen kanlı Ay tutulması, kent genelinde astronomi derneklerinin kurduğu teleskoplarla izlendi.

Çok sayıda kişi, tutulmayı takip etmek için teleskopların kurulduğu Tabiat Köprüsü'nde yer alan Su ve Ateş Parkı'nda toplandı. Başkentteki tutulma yerel saatle 19.57'de başladı ve 21.10'da Dünya'nın gölgesinin Ay'ı kaplamasıyla tam tutulma net şekilde gözlemlendi.

Görsel Şölen ve Vatandaşların Tepkisi

Teleskoplardan sırayla izleyen Tahranlılar, Ay'ın kızılımsı rengine bürünmesiyle ortaya çıkan görsel şöleni cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle kaydetti. Kentin farklı noktalarına kurulan teleskoplar sayesinde vatandaşlara bu doğa olayını yakından izleme fırsatı sunuldu.

İLGİLİ HABERLER

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump: "İsrailliler şartlarımı kabul etti, Hamas'ın da kabul etme zamanı geldi"
2
Sakarya'da Maden Deresi Yağışlarla Canlandı
3
Çanakkale Kültür Yolu Festivali Sekizinci Günde Etkinliklerle Sürüyor
4
Cevdet Yılmaz: 2025-2026'da İlk Ders 'Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak'
5
Hamaney'den Hükümete Çağrı: Halkın Geçimi ve Piyasa Disiplini
6
Özgür Özel'den İstanbul İl Yönetimine Sert Uyarı: 'Tarihi bir yanılgı içindesiniz'
7
Husiler Ramon Havalimanı'nı Vurdu: İsrail'e 8 İHA'lı Geniş Operasyon

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı