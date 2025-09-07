Tahran'da Kanlı Ay Tutulması Teleskoplarla Net Şekilde Görüldü

Gözlem Noktaları ve Zaman

İran'ın başkenti Tahran'da net biçimde görülen kanlı Ay tutulması, kent genelinde astronomi derneklerinin kurduğu teleskoplarla izlendi.

Çok sayıda kişi, tutulmayı takip etmek için teleskopların kurulduğu Tabiat Köprüsü'nde yer alan Su ve Ateş Parkı'nda toplandı. Başkentteki tutulma yerel saatle 19.57'de başladı ve 21.10'da Dünya'nın gölgesinin Ay'ı kaplamasıyla tam tutulma net şekilde gözlemlendi.

Görsel Şölen ve Vatandaşların Tepkisi

Teleskoplardan sırayla izleyen Tahranlılar, Ay'ın kızılımsı rengine bürünmesiyle ortaya çıkan görsel şöleni cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle kaydetti. Kentin farklı noktalarına kurulan teleskoplar sayesinde vatandaşlara bu doğa olayını yakından izleme fırsatı sunuldu.