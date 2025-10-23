Tahsin Ocaklı: Vergi Teklifi Vatandaşa 500 Milyar Lira Yük Getirir

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Vergi Kanunları teklifiyle getirilen düzenlemelerin vatandaşlara ek maliyet yükleyeceğini ve maliyetinin 500 milyar lira olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 13:07
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 13:07
CHP'li Tahsin Ocaklı'dan Vergi Teklifi Eleştirisi

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin vatandaşa ek külfet getireceğini savundu.

Ocaklı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifini eleştirdi.

Teklifin getirdiği düzenlemeler

Tek evi olanlardan gelir vergisi istisnasının kaldırılması, eksik ödenen tapu harçlarına ilişkin cezanın 4 katına çıkarılması ve ikinci el araç alımının zorlaşması gibi düzenlemelerin vatandaşa doğrudan yansıyacağını belirtti.

Ocaklı, galericilere yönelik düzenleme hakkında şunları söyledi: 'Galericilere 'sen her yıl iş yeri açma ruhsatını yenileyeceksin' deniliyor. Galericiler her yıl yeniden değerleme oranına göre ruhsat alacak. Noter harçları da artacak. Artık binde 2 daha fazla noter harcı ödeyeceğiz. Tüm bunları göz önüne alınca otomobiller artık daha pahalı olacak.'

Mali yük ve eleştiriler

Teklifte halkın yararına hiçbir düzenleme bulunmadığını ileri süren Ocaklı, '34 maddelik teklifle her toplum katmanından ceza ya da vergi almaya ilişkin bir düzenleme yapılmış. Bu düzenlemenin vatandaşa getireceği ek zorluğun maliyeti 500 milyar lira.' dedi.

Ocaklı, teklifin halk üzerinde ek mali yük oluşturacağı vurgusunu bir kez daha yineledi.

