Takaiçi Sanae LDP Liderliği İçin Adaylığını Açıkladı

Eski Ekonomi Güvenliği Bakanı Takaiçi Sanae, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) liderliği için resmi adaylığını duyurdu.

Adaylık ve vizyonu

Kyodo ajansına göre, 64 yaşındaki Takaiçi 4 Ekim'de yapılacak parti içi liderlik seçiminde yarışacağını açıkladı. Kazanması halinde Japonya'nın ilk kadın başbakanı olacak.

Basın mensuplarına verdiği demeçte Takaiçi, şu anda ihtiyacımız olan şeyin yaşam ve gelecekle ilgili endişeleri umuda dönüştürebilecek bir siyaset olduğunu vurguladı.

Güncel anketler

Jiji Press'in 2 bin kişiyle yaptığı ankete göre, Japonya Tarım Bakanı Koizumi Shinjiro yüzde 23,8 ile ilk sırada yer alırken, Takaiçi yüzde 21 ile onu takip ediyor. Takaiçi'nin politika vizyonunu yarın düzenleyeceği basın toplantısında açıklaması bekleniyor.

Muhtemel diğer adaylar

Ulusal basına göre muhtemel adaylar arasında Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa ve eski Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu de yer alıyor.

Seçim sistemi

LDP milletvekilleri ile ülke genelindeki 47 eyaletten gelen LDP delegelerinin oyları, 4 Ekim'de partinin yeni liderini belirleyecek. Toplam 700'ü aşkın delegenin oy kullanacağı seçimde, salt çoğunluğa erişilememesi halinde ilk turda en fazla oyu alan iki aday aynı gün düzenlenecek ikinci turda yarışacak; ikinci turda oy çoğunluğunu sağlayan aday kazanacak.

Partinin yeni genel başkanı, meclis oturumunda Japonya'nın yeni başbakanı olarak ilan edilecek. İktidardaki LDP ve koalisyon ortağı Komeito'nun son seçimde meclis hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle bazı muhalefet partilerinden destek alma gerekliliği doğdu.

İşiba'nın istifası

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, hafta sonu düzenlediği basın toplantısında Temmuz'daki Danışman Meclisi (Sangiin) seçim sonuçlarının hükümete olumsuz etkisi olduğunu belirtti. İşiba, iktidardaki LDP ve Komeito'nun meclis çoğunluğunu kaybettiğini, seçim hedeflerinin yakalanamadığını ve bu sonuçların sorumluluğunu üstlenerek Başbakanlık ile LDP Genel Başkanlığı görevlerinden istifa edeceğini açıkladı.

İşiba, mağlubiyete rağmen LDP'nin değişim göstermemesi halinde gelecekte var olamayacağını savunarak, istifa kararının zor bir karar olduğunu ifade etti.

Danışman Meclisi seçimleri

20 Temmuz'da yapılan üst meclis seçimlerinde seçmenler 248 sandalyenin yarısını belirledi. Seçimlerde iktidar ve muhalefetin sahip olduğu 123 sandalye aynı kalırken diğer 125 sandalyenin yeni sahipleri belirlendi. Sonuçlara göre iktidar koalisyonu hedeflediği en az 50 sandalye hedefine ulaşamadı ve üst mecliste çoğunluğu kaybetti.

Halihazırda 75 sandalyesi bulunan iktidar koalisyonu, seçimde 47 sandalye elde etti; çoğunluk için gereken 125 sandalyeye erişemedi. Böylece 2024 seçimlerinde alt mecliste çoğunluğu yitiren iktidar koalisyonu, bu yıl da üst mecliste benzer bir sonuçla karşılaştı.