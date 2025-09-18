Takaiçi Sanae LDP Liderliği İçin Adaylığını Açıkladı

Eski Ekonomi Güvenliği Bakanı Takaiçi Sanae, 4 Ekim'de yapılacak LDP liderlik seçimine aday oldu; kazanırsa Japonya'nın ilk kadın başbakanı olacak.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 17:57
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 17:57
Takaiçi Sanae LDP Liderliği İçin Adaylığını Açıkladı

Takaiçi Sanae LDP Liderliği İçin Adaylığını Açıkladı

Eski Ekonomi Güvenliği Bakanı Takaiçi Sanae, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) liderliği için resmi adaylığını duyurdu.

Adaylık ve vizyonu

Kyodo ajansına göre, 64 yaşındaki Takaiçi 4 Ekim'de yapılacak parti içi liderlik seçiminde yarışacağını açıkladı. Kazanması halinde Japonya'nın ilk kadın başbakanı olacak.

Basın mensuplarına verdiği demeçte Takaiçi, şu anda ihtiyacımız olan şeyin yaşam ve gelecekle ilgili endişeleri umuda dönüştürebilecek bir siyaset olduğunu vurguladı.

Güncel anketler

Jiji Press'in 2 bin kişiyle yaptığı ankete göre, Japonya Tarım Bakanı Koizumi Shinjiro yüzde 23,8 ile ilk sırada yer alırken, Takaiçi yüzde 21 ile onu takip ediyor. Takaiçi'nin politika vizyonunu yarın düzenleyeceği basın toplantısında açıklaması bekleniyor.

Muhtemel diğer adaylar

Ulusal basına göre muhtemel adaylar arasında Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa ve eski Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu de yer alıyor.

Seçim sistemi

LDP milletvekilleri ile ülke genelindeki 47 eyaletten gelen LDP delegelerinin oyları, 4 Ekim'de partinin yeni liderini belirleyecek. Toplam 700'ü aşkın delegenin oy kullanacağı seçimde, salt çoğunluğa erişilememesi halinde ilk turda en fazla oyu alan iki aday aynı gün düzenlenecek ikinci turda yarışacak; ikinci turda oy çoğunluğunu sağlayan aday kazanacak.

Partinin yeni genel başkanı, meclis oturumunda Japonya'nın yeni başbakanı olarak ilan edilecek. İktidardaki LDP ve koalisyon ortağı Komeito'nun son seçimde meclis hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle bazı muhalefet partilerinden destek alma gerekliliği doğdu.

İşiba'nın istifası

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, hafta sonu düzenlediği basın toplantısında Temmuz'daki Danışman Meclisi (Sangiin) seçim sonuçlarının hükümete olumsuz etkisi olduğunu belirtti. İşiba, iktidardaki LDP ve Komeito'nun meclis çoğunluğunu kaybettiğini, seçim hedeflerinin yakalanamadığını ve bu sonuçların sorumluluğunu üstlenerek Başbakanlık ile LDP Genel Başkanlığı görevlerinden istifa edeceğini açıkladı.

İşiba, mağlubiyete rağmen LDP'nin değişim göstermemesi halinde gelecekte var olamayacağını savunarak, istifa kararının zor bir karar olduğunu ifade etti.

Danışman Meclisi seçimleri

20 Temmuz'da yapılan üst meclis seçimlerinde seçmenler 248 sandalyenin yarısını belirledi. Seçimlerde iktidar ve muhalefetin sahip olduğu 123 sandalye aynı kalırken diğer 125 sandalyenin yeni sahipleri belirlendi. Sonuçlara göre iktidar koalisyonu hedeflediği en az 50 sandalye hedefine ulaşamadı ve üst mecliste çoğunluğu kaybetti.

Halihazırda 75 sandalyesi bulunan iktidar koalisyonu, seçimde 47 sandalye elde etti; çoğunluk için gereken 125 sandalyeye erişemedi. Böylece 2024 seçimlerinde alt mecliste çoğunluğu yitiren iktidar koalisyonu, bu yıl da üst mecliste benzer bir sonuçla karşılaştı.

İLGİLİ HABERLER

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu Ticaret Festivali başladı: 54 firma, fuar merkezi hedefi
2
Göktaş: 630 Atama ile 51.947 Şehit Yakını ve Gazi Kamuya Yerleşti
3
Erdoğan: Türkiye BM Genel Kurulu'nda Filistin'in Sesi Olacak
4
Erdoğan: İsrail Eleştirisi ve Uluslararası Baskı Artıyor
5
Erdoğan'dan Mahmud Abbas onuruna Cumhurbaşkanlığı'nda akşam yemeği
6
Erdoğan'dan Abbas'a Uyarı: İsrail Hem Filistin'i Hem Bölgeyi Tehdit Ediyor
7
Tinubu, Rivers Eyaleti'ndeki OHAL'i 6 Ay Sonra Kaldırdı

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)