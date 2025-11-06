Taksim'de 'Huzur İstanbul' Denetimi: Polis Araç ve Şüphelileri Didik Didik Aradı

Taksim'de 'Huzur İstanbul' Denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde yürütülen 'Huzur İstanbul' adlı asayiş denetimi kapsamında Taksim Meydanı ve çevresinde kapsamlı kontroller gerçekleştirildi. Uygulamada görevli ekipler, bölgedeki giriş ve çıkışları kapatarak yoğun arama ve kontrol faaliyetinde bulundu.

Denetim Ayrıntıları

Kontrollere ilçelere bağlı ekiplerin yanı sıra Özel Harekat, Asayiş ekipleri ve çok sayıda polis ile bekçi katıldı. Polis ekipleri uygulama sırasında adeta kuş uçurtmadı; araçlar durdurularak sürücüler ve araçlar detaylı şekilde arandı.

Uygulama noktalarında şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamaları yapıldı. Ayrıca el çantaları, valizler ve araçlar da ekipler tarafından kontrol edildi.

Özel Harekat polisinin de katıldığı denetimlerde herhangi olumsuz bir durumla karşılaşılmadı. Uygulamanın gece geç saatlere kadar devam edeceği öğrenildi.

