Taksim Metro İstasyonu Yeniden Açıldı

Taksim Metro İstasyonu Kapalıydı, Artık Açık

İstanbul'da önemli bir ulaşım noktası olan Taksim Metro İstasyonu, bir yolcunun intihar girişimi dolayısıyla geçici olarak kapatılmıştı. Ancak, yapılan açıklamalarla istasyonun yeniden hizmete açıldığı bildirildi.

Seferler Normale Döndü

Metro İstanbul'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim İstasyonu, bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle işletmeye kapatılmıştır. Seferler Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapılmakta, Şişhane-Osmanbey arasında ise ring seferleri olarak yapılmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Son olarak yapılan ikinci paylaşımda, seferlerin tamamen normale döndüğü duyuruldu. Yolcuların yeniden Taksim istasyonunu kullanabileceği belirtiliyor.