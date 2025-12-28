DOLAR
Talas'ın Çınarları Canlanıyor: Aktif Yaşam Programı

Talas Belediyesi'nin 'Talas'ın Çınarları' programı, Osmanlı ve Selçuklu Kültür Evleri'ndeki egzersizlerle ileri yaştakilere sağlıklı, mutlu ve sosyal bir yaşam sunuyor.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 10:28
Talas'ın Çınarları Canlanıyor

Talas Belediyesi, ileri yaş grubundaki vatandaşların sağlıklı, mutlu ve aktif bir yaşam sürmelerini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği 'Talas’ın Çınarları' programıyla gönüllere dokunmaya devam ediyor.

Etkinlikler ve Katılım

'Hareket Etmenin Yaşı Yok' anlayışıyla düzenlenen etkinlikler, Osmanlı Kültür Evi ve Selçuklu Kültür Evi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Uzman eğitmenler eşliğinde yapılan kültür-fizik ve genel egzersizlerde Talas’ın çınarları hem hareket etti hem de birlikte olmanın mutluluğunu yaşadı.

Kültür evlerini dolduran büyükler, kimi zaman kahkahalarla, kimi zaman dostça sohbetlerle geçen etkinliklerde bedenlerini olduğu kadar ruhlarını da dinlendirdi. Program çerçevesinde; Osmanlı Kültür Evi'nde pazartesi, Selçuklu Kültür Evi'nde ise çarşamba günleri gerçekleştirilen egzersizler saat 13.30'da başlıyor. Bu buluşmalar yalnızca bedeni değil, ruhu da canlandırıyor, dostlukları pekiştiriyor ve tebessümleri çoğaltıyor.

Başkan Yalçın'dan Mesaj

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, programlara ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi;

"Büyüklerimiz bu şehrin hafızası, duası ve bereketidir. Onların sağlığına, mutluluğuna ve hayata aktif katılımına katkı sunmak bizim için bir görev değil, gönül meselesidir. Talas’ın çınarlarını kültür evlerimizde hareketle, muhabbetle ve sevgiyle buluşturmaya devam edeceğiz. Çünkü hareket etmenin yaşı yok."

Talas Belediyesi, sosyal belediyeciliği merkeze alan hizmet anlayışıyla toplumun her kesimine dokunan projelerini kararlılıkla sürdürmeyi hedefliyor.

